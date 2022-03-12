BIST 2.054
DOLAR 14,77
EURO 16,14
ALTIN 941,33
HABER /  GÜNCEL
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kar kazası! 5 TIR yolcu otobüsü ve kar küreme aracı birbirine girdi

İSTANBUL'da yoğun kar yağışı ve buzlanma kazalara neden oluyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nda 5 tır, 2 yolcu otobüsü ve kar küreme aracının karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 3 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Abone ol

İCA tarafından işletilen Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Uskumruköy mevkiinde artan kar yağışının da etkisiyle zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya 5 tır, 2 yolcu otobüsü ve kar küreme aracı karıştı. Olayda kar küreme aracı şoförü ve yolcu otobüsü personeli 2 kişi olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu da oluştu. Kar yağışının etkisini arttırdığı bölgede ekipler kazaya karışan araçları kaldırmak için çalışma başlattı. Kazanın olduğu noktada trafik akışı tek şeritten verilmeye başlandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'na girişlerin trafik yoğunluğu yaşanmaması için Odayeri gişelerinden kapatıldığı öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bugün sakın dışarı çıkmayın! Devasa kar kütleleri geliyor İstanbul'a kar çığ düşer gibi yağacak
Foto Galeri Bugün sakın dışarı çıkmayın! Devasa kar kütleleri geliyor İstanbul'a kar çığ düşer gibi yağacak Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Mirzoyan ile buluştu 13 yıl sonra Ermenistan ile ilk görüşme
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Mirzoyan ile buluştu 13 yıl sonra Ermenistan ile ilk görüşme
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Ahmet Hakan Zelenskiy ile Meral Akşener arasındaki farkı yazdı: İnsan gerçekten hayret ediyor
Ahmet Hakan Zelenskiy ile Meral Akşener arasındaki farkı yazdı: İnsan gerçekten hayret ediyor
TFF'den Başakşehir'in hakem atama tepkisi için açıklama
TFF'den Başakşehir'in hakem atama tepkisi için açıklama
Diyarbakır'da bin 130 personelle Eren Kış operasyonu
Diyarbakır'da bin 130 personelle Eren Kış operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek Başkanlık Konseyi üyeleriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek Başkanlık Konseyi üyeleriyle görüştü
DSÖ'den Ukrayna'ya çağrı! Patojenleri hemen imha edin! Açığa çıkarsa felakat olur Rusya'nın biyolojik silah iddiası
DSÖ'den Ukrayna'ya çağrı! Patojenleri hemen imha edin! Açığa çıkarsa felakat olur Rusya'nın biyolojik silah iddiası
'Gerçek mi bu?' diyen Tarkan paylaştı beğeni yağdı: Hâlâ o anki heyecanımı unutmam.
'Gerçek mi bu?' diyen Tarkan paylaştı beğeni yağdı: Hâlâ o anki heyecanımı unutmam.
Putin vatanına ihanet etmesini istemişti Kırımlıoğlu konuştu: Zelenskiy'e Türkiye teklifi
Putin vatanına ihanet etmesini istemişti Kırımlıoğlu konuştu: Zelenskiy'e Türkiye teklifi
Rusya, Ukrayna'da Kırım Türkü Leyla Leyla İbrahimova'yı kaçırdı! Lavrov İbrahimova sorusuyla çıldırdı
Rusya, Ukrayna'da Kırım Türkü Leyla Leyla İbrahimova'yı kaçırdı! Lavrov İbrahimova sorusuyla çıldırdı