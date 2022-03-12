İkinci Dünya Savaşı'nın dönüm noktasıydı: Kiev Rusya'nın Stalingrad'ı olacak!

Ukraynalı milletvekili, Rusya'nın UKrayna Kiev'e yaptığı işgali İkinci Dünya Savaşı'nda Alman Nazi askerlerinin Stalingrad kuşatmasına benzetti.

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Ukrayna milletvekili Sviyatoslav Yurah, "Kiev'in Rusya'nın yeni Stalingrad'ı olabileceğini" ifade etti.

Ukrayna tarihinin en genç milletvekili olan ve geçmişte Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'ye danışmanlık yapan Yurah, BBC Radio 4'e yaptığı açıklamalarda, başkent Kiev'e sabah saatlerinden itibaren "roket yağdırıldığını" ve şehrin eteklerinde Ukrayna ile Rus askerlerinin çatıştığını ifade etti.

Yurah, Rusya'nın şehrin merkezine doğru ilerlemesi durumunda "ciddi can kaybı yaşayacağını" ifade etti.

İkinci Dünya Savaşı'ndaki Stalingrad Kuşatması'na atıfta bulunan Yurah, "Burası milyonların yasadığı büyük bir şehir. Ruslar gelirse ciddi bir savaşla karşılaşacaklar. O kararı alırlarsa burası Rusya'nın Stalingrad'ı olacak" dedi.

İkinci Dünya Savaşı'nın doğu cephesindeki Stalingrad Muharebesi 5 aydan uzun sürmüş; Sovyetler Birliği Nazi Almanyası karşısında şehri tutmuş, 6. Alman Ordusu'nu imha etmiş ve Kızıl Ordu Nazi Almanyası'nı geri itmeye başlamıştı. Tarihin en kanlı muharebelerinden olan Stalingrad Muharebesi'nde 1.1 milyon Sovyet askeri, 800 bin de Alman ve Romanyalı asker ölmüştü. 1942 ile 1943 arasındaki muharebe, İkinci Dünya Savaşı'nda Berlin'in düşmesi ve Nazi Almanyası'nın teslim olmasına giden sürecin dönüm noktalarından biri kabul ediliyor.

Kiev'deki gönüllü güçlerle çalışan Yurah, "Kimse teslim olmayacak, bunun garantisini verebilirim" dedi.