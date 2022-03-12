Rusya'nın iddiaları uçtu: ABD'nin eğitimli kuşları Ukrayna'nın biyolojik silahlarını taşıyor

Rusya Ukrayna'da biyolojik silahların varlığı ile ilgili iddialarını daha da ileri taşıyarak ABD'nin eğitimli kuşlarını Ukrayna'da biyolojik silahları taşıttığı iddia edildi.

Abone ol

Rusya, Ukrayna'yı işgalini haklı gösterme çalışmalarında sosyal medya platformlarından destek alamasa da yeni iddialar ileri sürmeye devam ediyor. Son olarak; ABD'nin eğitimli kuşlarının Ukrayna'nın geliştirdiği biyolojik silahları taşıdığını iddia ediyor.

Kremlin’in, vatandaşlarını asıl saldırganın Ukrayna olduğunu ikna etme çabaları devam ediyor. Kremlin’in son iddiası, ABD’nin Ukrayna ordusu tarafından geliştirilen biyolojik silahları taşımak için göçmen kuşlardan oluşan bir ordu eğittiği ve söz konusu kuşların Rusya’ya uçarak bu biyolojik silahları yerleştirmeye hazırlandığı yönünde.

İddia Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı’nın baş sözcüsü Tümgeneral Igor Konaşenkov tarafından da desteklendi.

Ölümcül hastalıkları kuşlarla taşıyacaklar

Konashenkov, ABD’nin Ukrayna ile biyolojik silahlar yaratmak için çalıştığını kanıtladığını söylediği bir belge de yayınladı. Moscow Times’ın haberine göre, Konaşenkov “Bunun ve Ukrayna’da Pentagon tarafından finanse edilen diğer biyolojik araştırmaların amacı, ölümcül patojenlerin gizlice yayılması için bir mekanizma oluşturmaktı” dedi. Ve ABD’nin kuşları, yarasaları ve sürüngenleri şarbon ve Afrika domuz vebası gibi ölümcül hastalıkları yaymak için nasıl kullanacağını araştırdığını iddia etti.

Perşembe günü yayınlanan belgeler, Konaşenkov’un iddialarını destekleyecek herhangi bir bilgi içermiyor, ancak Putin’in eylemlerinin haklı olduğunun kanıtı olarak şifreli mesajlaşma platformu Telegram’daki aşırı sağ ve komplo kanallarında paylaşılıyorlar.

Kayıtlara göre kuşlar Rusya’daki veya başka herhangi bir yerdeki hedeflere biyolojik silahlarla saldırmak için eğitilemez. Güvercinler, her iki DünyaSavaşı’nda da iletişim için yaygın bir şekilde kullanıldı ve ayrıca, silahları hedeflerine yönlendirmek amacıyla güvercinlerin füzelerin içinde oturmak üzere eğitildiği bir ABD Ordusu deneyi olan Project Pigeon da vardı.