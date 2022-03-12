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Bolu'da Selahattin Demirtaş krizi! HDP'ye rest çekti: Tanju Özcan Ömer Faruk Gergerlioğlu birbirine girdi

Bolu'da Selahattin Demirtaş krizi! HDP'ye rest çekti: Tanju Özcan Ömer Faruk Gergerlioğlu birbirine girdi

BOLU'da bir belediye çalışanının Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaştığı için işine son verildiği iddiası, CHP ve HDP'yi birbirine düşürdü.

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Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde aday çıkarmadığı bölgelerde CHP'yi desteklemişti. Bunun bir örneği de Bolu'da meydana gelmişti. Bolu'da Tanju Özcan'ı destekleyen HDP, Özcan'la ters düştü. Bolu Belediyesi'nde çalışan Mahire Yentür isimli işçisinin HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaştığı iddiasıyla görevine son verildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise "Kararın kesin ve geri dönülemez" olduğuna dair bir açıklama yaptı.

Yaşanan bu olayın ardından HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Gergerlioğlu, Tanju Özcan'a yönelik, "Mahire Yentür, bir temizlik işçisi. Kürt vatandaş. Bolu Belediyesi'nden çıkarıldı. Suçu mu? Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaşmak!!! Mahire Yentür'ün mektubu aşağıda. İşten çıkartılmakla kalınmadı, sosyal dışlama da yaşadı! Cevap vermek isteyene kulağımız açıktır." ifadelerini kullandı.



"Sürekli siyaset yaptığı için işine son verildi"
Tanju Özcan da, Gergerlioğlu'nun bu açıklamaları sonrasında sosyal medyadan Gergerlioğlu'na ve HDP'lilere yüklendi. Özcan, "Bana ırkçı, faşist diyenler şunu iyi bilsinler. Kürtler bu milletin asli unsurudur. Artık şunu hepiniz öğrenin; "Kürtler sizin istediğiniz yöne çekebileceğiniz, sürekli ucuz siyasetinize alet edebileceğiniz bir grup değil, bu ülkenin asli unsurudur. Bana iftiralar atan ayrılıkçı, kimlik milliyetçileri, sözde milletvekilleri… Asla amacınıza ulaşamayacaksınız. Bahsi geçen personel Selahattin Demirtaş fotoğrafı paylaştığı için değil; hizmet kurumunda iş yerine sürekli siyaset yaptığı için işine son verildi…" dedi.



"Bolu’da bağrımıza taş basmayacaktık"
Konuyla ilgili son olarak HDP İstanbul İl Başkanı Erdal Avcı da bir açıklama yaptı. Avcı, Bolu'daki 31 Mart 2019'daki seçim sonucunu paylaşarak, "Bolu’da bağrımıza taş basmayacaktık. Bu gereksiz zad’ın geçmişi biliniyordu. Bolu’daki tahmini 4 bin oyu 49 binden silin, seçimi kazanması çok zorlaşacaktı. Biz bağrımıza taş bastık, gereksiz herif taşı kafamıza vuruyor. T. Özcan Demirtaş’a kurban olsun, ama bu da bize ders olsun." açıklamasında bulundu.

"Kendimize canavar yaratmaya hiç gerek yok"
Açıklamasına devam eden Avcı "HDP’nin Bolu genel seçimlerinde %2.36 3900 oyu var. Fakat Bolu’da geçersiz sayılan oyların büyük kısmı HDP’ye ait. HDP Bolu’da muhtemelen 5 bin oya çok rahat ulaşıyor. Bu şehirlerde (Balıkesir’de) olduğu gibi had bildirmek elzem oldu. Kendimize canavar yaratmaya hiç gerek yok." diye konuştu.

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