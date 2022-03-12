Elazığ'da tek! Yaptıklarını görenler şaşkına döndü: Kanlar içinde tanınmaz hale getiriyor
ELAZIĞ’da sağlık personeli olarak çalışan Zeynep Çelik’in yaptığı gerçeğinden ayırt edilmeyen profesyonel yara makyajları, 112 tatbikatları ve eğitimlerin en önemli parçası olmaya devam ediyor.
Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllülerinin tatbikatları sürüyor. Senaryo gereği yapılan tatbikatlar heyecanlı anlara sahne olmaya devam ederken, bu tatbikatların daha gerçekçi olması için olayın perde arkasında hummalı bir çalışma da gerçekleştiriyor.
Sağlık personeli olarak çalışan Zeynep Çelik, profesyonel yara makyajı yaparak tatbikatların daha gerçekçi olmasında büyük rol oynuyor.
Dört yıldır UMKE gönüllüsü olarak çalışan Çelik, kendi çaba ve malzemeleriyle yaptığı yara makyajlarıyla tatbikatların aranan yüzü haline geldi.
Yaklaşık 4 yıldır UMKE gönüllüsü olduğunu belirten Zeynep Çelik, "Acil durum ve afet yönetiminde daha profesyonel olmamız için tatbikatlarda gerek senaryo gerek kurgu ve makyaj mulaj bizim için çok önemli." dedi.