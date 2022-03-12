BIST 2.054
DOLAR 14,77
EURO 16,14
ALTIN 941,33
HABER /  DÜNYA
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Birleşmiş Milletler Rusya Ukrayna savaşındaki son rakamı açıkladı 3 milyona ulaştı

Birleşmiş Milletler Rusya Ukrayna savaşındaki son rakamı açıkladı 3 milyona ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 2 milyon 597 bin 543 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Abone ol

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 24 Şubat-11 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere 2 milyon 597 bin 543 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Polonya'ya 1 milyon 575 bin 703, Macaristan'a 235 bin 576, Slovakya'ya 185 bin 673, Rusya'ya 105 bin 897, Moldova'ya 104 bin 929, Romanya'ya 84 bin 671, Belarus'a 938 ve diğer Avrupa ülkelerine ise 304 bin 156 mültecinin geçiş yaptığı aktarılan açıklamada, bu rakamlara ilave Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 96 bin kişinin Rusya'ya geçtiği kaydedildi.

BMMYK, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Selçuk Bayraktar üretim bandından paylaştı! İşte Türkiye'nin insansız savaş uçağı: Bayraktar Kızılelma
Selçuk Bayraktar üretim bandından paylaştı! İşte Türkiye'nin insansız savaş uçağı: Bayraktar Kızılelma
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Putin çok hasta en yakınındakiler Putin'e darbe yapacak! Putin'in yerine kim gelecek?
Putin çok hasta en yakınındakiler Putin'e darbe yapacak! Putin'in yerine kim gelecek?
Bolu'da Selahattin Demirtaş krizi! HDP'ye rest çekti: Tanju Özcan Ömer Faruk Gergerlioğlu birbirine girdi
Bolu'da Selahattin Demirtaş krizi! HDP'ye rest çekti: Tanju Özcan Ömer Faruk Gergerlioğlu birbirine girdi
İran Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'dan bomba iddia Türkiye üçe bölünmek isteniyor ABD, Rusya ve Çin anlaştı
İran Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'dan bomba iddia Türkiye üçe bölünmek isteniyor ABD, Rusya ve Çin anlaştı
Unkapanı Köprüsü yine ikiye ayrıldı! Acil trafiğe kapatıldı Ekrem İmamoğlu'nu o sözüyle vurdular
Unkapanı Köprüsü yine ikiye ayrıldı! Acil trafiğe kapatıldı Ekrem İmamoğlu'nu o sözüyle vurdular
Devlet Bahçeli 'Doğru bir yaklaşım değil' diyerek uyardı
Devlet Bahçeli 'Doğru bir yaklaşım değil' diyerek uyardı
'HDP milletvekili Murat Çepni oğlumu kandırdı' diyen acılı anne seslendi: Her bir tarafım buruk bekliyorum
'HDP milletvekili Murat Çepni oğlumu kandırdı' diyen acılı anne seslendi: Her bir tarafım buruk bekliyorum
Ekrem İmamoğlu'nu Unkapanı Köprüsü için eski sözüyle vurdular
Ekrem İmamoğlu'nu Unkapanı Köprüsü için eski sözüyle vurdular
Çok nadir bulunuyor! Sinop'ta ağlara takıldı: Kilosu 150 TL'den satılıyor
Çok nadir bulunuyor! Sinop'ta ağlara takıldı: Kilosu 150 TL'den satılıyor