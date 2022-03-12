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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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Selçuk Bayraktar üretim bandından paylaştı! İşte Türkiye'nin insansız savaş uçağı: Bayraktar Kızılelma

Selçuk Bayraktar üretim bandından paylaştı! İşte Türkiye'nin insansız savaş uçağı: Bayraktar Kızılelma

İHA ve SİHA'larla dünyaya öncülük eden ve ürettiği SİHA'lar Ukrayna'da adeta destan yazan Bayraktar Teknoloji, insansız savaş uçağını üretim bandına aldı. Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı 'Bayraktar Kızılelma'yı paylaştı.

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Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar'dan insansız savaş uçağı 'MİUS' paylaşımı geldi. Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. MİUS - İnsansız Savaş Uçağı:
Bayraktar KIZILELMA
Yolda geliyor, takipte kalın..." dedi. Bayraktar insansız savaş uçağının ilk görüntülerini paylaştı...

Selçuk Bayraktar daha sonra da Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'ndan şu satırları paylaştı:

"Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım."

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