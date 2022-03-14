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İbrahim Kalın: Türkiye 7/24 diplomasi yürütüyor

İbrahim Kalın: Türkiye 7/24 diplomasi yürütüyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için Türkiye'nin 7/24 diplomasi yürüttüğünü vurgulayarak ''Türkiye, Ukrayna savaşının sona ermesi ve acıların dinmesi için 7/24 diplomasi yürütüyor. Netice alacağımıza inanıyoruz'' dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı aracılığıyla Ukrayna krizi hakkında açıklamalarda bulundu.

Savaşın sona ermesi için Türkiye'nin 7/24 diplomasi yürüttüğünün altını çizen Kalın, şunları söyledi:

"Bugün Almanya Şansölyesini misafir ediyoruz. Bu yoğun trafik başka konuklar ve temaslarla devam edecek. Türkiye, Ukrayna savaşının sona ermesi ve acıların dinmesi için 7/24 diplomasi yürütüyor. Netice alacağımıza inanıyoruz.''

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