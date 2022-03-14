Ruslar ve Ukraynalılar Türkiye'de ev almak için harekete geçti

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır, Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında sadece Rusların değil, Ukraynalıların da Türkiye’den ciddi miktarda gayrimenkul satın almak üzere harekete geçeceklerini öngördüklerini belirterek, "Güvenli bir yaşam için vatandaşlık almak istiyorlar." dedi.

Abone ol

Bahaş Holding'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bahadır, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürecinde, Avrupa’nın ambargo uyguladığı Rusya’nın üst gelir grubunun Türkiye’den konut edinme girişimlerinde bulunduğu belirterek, bu kesimin özellikle Antalya ve İstanbul’daki lüks ve markalı konut projeleriyle yatırım için görüştüklerini vurguladı.

Bahadır, Rusların, para transferi sorunu çözülür çözülmez birikimlerini Türkiye’de gayrimenkule çevirmek üzere beklediklerini ifade etti.

Türkiye’nin en çok gayrimenkul sattığı ülkeler arasında Rusya’nın, İran ve Irak'ın ardından 3’üncü sırada geldiğini ve Ukrayna’nın da talebi artan pazarlar arasında yer aldığını belirten Bahadır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öncelikli olarak günümüzde böyle savaşların olmamasını ve mevcut savaşın bir an önce sona ermesini temenni ediyoruz. Ancak diğer yandan da direkt acentelerden aldığımız bilgilerden Rus ve Ukraynalıların ülkemize ilgisinin ciddi şekilde arttığını öğrenmiş bulunuyoruz. Savaş sonrasında sadece Rusların değil, Ukraynalıların da Türkiye’den ciddi miktarda gayrimenkul satın almak üzere harekete geçeceklerini öngörüyoruz. Güvenli bir yaşam için vatandaşlık almak istiyorlar. Bu konuda ciddi talep var. Savaş bittikten sonra ülkelerin yüksek gelir gruplarının yanı sıra orta gelir grubunun da göçüyle karşılaşabiliriz. Şu anda bankalar üzerinden işlem yapılamıyor. Dolayısıyla onlar da para transferi sorununun çözülmesini bekliyorlar. Sonrasında o bölgeden gelen yatırımcı sayısında iki kat artış bekliyoruz."

Bölgeden kaçmaya çalışanların aileleri ile birlikte güvenli şekilde yaşayabilecekleri, işlerini kurabilecekleri, paralarını aktarabilecekleri ve hatta vatandaşlık alabilecekleri yerler aradığını anımsatan Bahadır, Türkiye’nin de bu konuda en önemli alternatif olduğunu aktardı.