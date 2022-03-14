Cem Yılmaz’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doktor göndermesi: Eğer hasta olmazsak…

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 14 Mart Tıp Bayramı mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doktorlara yönelik sözlerini eleştirdi.

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Dünyanın birçok ülkesinde kutlanan Tıp Bayramı hem sağlık çalışanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi hem de haklarını arayan sağlık emekçilerinin seslerinin duyulmasına yardımcı oluyor. Bugün de aralarında ünlü isimlerin de dahil olduğu pek çok kişi, 14 Mart Tıp Bayramı’nı sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla kutladı. #14MartTıpBayramı etiketi Twitter Türkiye gündeminde ilk sıraya yerleşti.



Sağlık emekçilerinin bayramını kutlayan isimlerden biri de komedyen Cem Yılmaz oldu. Yılmaz, Twitter hesabından, “Tüm hastaların 14 Mart Tıp Bayramı’nı gönülden kutluyorum. Doktorlar ile ilgili bir şey söylemeyeceğim. Eğer hasta olmazsak doktor da olmaz lütfen hasta olmayalım. Eğer elele….ver…neyse” diye yazdı.



"Varsın gidiyorlarsa gitsinler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart’ta kadın muhtarlarla yaptığı buluşmada doktorların özel sektörü tercih etmesine ve yurt dışına gitmesine tepki göstermişti. “Açık konuşuyorum, açık konuşmayı severim” diyen Erdoğan “Doktorlar az para aldığı için ayrılıyor, değerli kardeşlerim samimi konuşuyorum dost acı söyler ama gerçeği söyler bu hastaneleri inşa eden biziz. Bu doktorları okutan yetiştiren bu devlet değil mi? E? Bu devlet sizi okuttu yetiştirdi en çok maliyeti yüksek olan da sağlıktır. Ama şimdi az para veriyormuş. Sordum en az alan ne alıyordur? 8 bin 9 bin, en yüksek alan 25 bin civarında. Buna rağmen özel sektör çok daha yüksek verdiği için oralara kaçıp gidiyorlar. Açık konuşuyorum, açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz, buralarda onlarla devam ederiz. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle davet ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin. Doktorluk gibi bir aziz mesleği oraya onu dayamak herhalde pek de insani değildir.” demişti.