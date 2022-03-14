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Fatma Yavuz kimdir kaç yaşında Fatma Yavuz kiminle evlendi?

Fatma Yavuz kimdir kaç yaşında Fatma Yavuz kiminle evlendi?

İBB'de İnanç Masası biriminde görev yapan Fatma Yavuz geçtiğimiz gün evlendi. Düğününde alkol servisi yapılmasına izin veren Fatma Yavuz merak konusu oldu. Peki kimdir Fatma Yavuz, kaç yaşında, aslen nereli ve kiminle evlendi? Fatma Yavuz eşi kimdir?

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İnanç Masası biriminde görev yapan Fatma Yavuz geçtiğimiz günlerde evlendi ve nikah töreninde alkol servisinde bulundu.Bu gelişmenin ardından Fatma Yavuz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve kiminle evlendi soruları merak edildi. 

Bu durumu sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyuran Yavuz, "Misafirlerimizden arzu edenlere alkol servisi yaptık, çünkü yaşam tarzına saygı, lafla değil eylemle gösterilmesi gereken bir şeydir. Nas diyor ki: 'Vela teziru vaziraten vizra uhra' (Hiç kimse bir başkasının günahını yüklenmez)" ifadelerini kullandı.

Daha önce Diyanet'te görev yapan Fatma Yavuz'un görevine son verilmişti. 

Muhafazakarların, seküler dostlarına borcudur:

2019 yılında Diyanet'ten ihraç edilen ve daha sonra İBB'de işe alınan Yavuz'un paylaştığı videoda "Muhafazakarların, seküler dostlarına borcudur." diyerek alkol servisi ile ilgili konuştuğu görüldü.

İBB İnanç Masası biriminde çalışan Fatma Yavuz, 'Muhafazakarların, seküler dostlarına borcudur.' diyerek nikah töreninde içki servisi yaptırdı. Bunun hayali olduğunu belirten Yavuz, 'Melekler 'Sen çok yakın oturmuşsun sana da günah yazıyoruz' demiyor.' ifadelerini kullandı. 2019 yılında Diyanet'ten ihraç edilen Yavuz, daha önce de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk milletini 'birden fazla kez soykırım yapmakla' suçlamıştı.

 "Burada gördük ki hiçbir şey olmuyor. İsteyen çayını içiyor, isteyen alkol. Kimse kimseye saldırmıyor. Melekler 'Sen çok yakın oturmuşsun sana da günah yazıyoruz' demiyor." ifadelerini kullandı.

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