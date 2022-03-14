Doktor maaşları 2022 zam mı geldi en düşük doktor maaşı kaç oldu?

Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu önemli günde bir müjde açıklayacağını duyurdu ve doktor maaşlarına 500 ila 5 bin arasında zam yapılacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından 2022 yılında yüzde 5'lik zamla 10 bin 632 TL maaş almaya başlayan doktorların yeni maaşı merak konusu oldu.

Abone ol

Doktor maaşına zam mı gelecek, Doktor maaşları 2022 ne kadar olduğu merak ediliyor. Yapılan son zamla birlikte hemşireler 6733 lira maaş alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 14 Mart Tıp Bayramı'nda binlerce doktorun beklediği müjdeli haberi verecek ve doktorların maaşına zam yapılacak. Doktorlar 2021 yılında 10 bin 126 TL alırken, 2022 yılında yüzde 5'lik zamla 10 bin 632 TL maaş almaya başlamıştı.

Aralık ayından bu yana sürdürülen sağlık çalışanlarıyla ilgili paket tamamlandı. O paketten Aile Hekimleri haricindeki sağlık çalışanlarına 2500 lira ile 500 bin lira arasında zam çıkması bekleniyor.

Aile hekimleri zam düzenlemesinin dışında

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması beklenen düzenlemeyle ilgili alınan bilgiye göre, kamuda çalışan sağlık çalışanlarına 2 bin 500 lira ile 5 bin lira arasında maaş artışı yapılacak. Pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin TL ücret artışı sağlanacak. Diğer sağlık personeline yapılacak artış oranının aylık 500-600 lira arasında olacağı belirtiliyor.

Zam düzenlemesinden kimler yararlanacak?

Zam düzenlemesinden üniversite hastanelerinde çalışanlar da yararlanacak. Diş hekimleri de bu düzenleme kapsamında olacak. Yeni düzenlemeden, ambulans şoförü, acil sağlık görevlileri, ebe ve hemşireler de yararlanacak.