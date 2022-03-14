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Ukrayna'da ABD'li gazeteci vurularak öldürüldü

Ukrayna'da ABD'li gazeteci vurularak öldürüldü

Kiev polisi, ABD'li gazeteci Brent Renaud'un Kiev'in dışındaki Irpin kasabasında vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

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Kiev polis şefi Andriy Nebytov, Renaud'un Rus askerleri tarafından hedef alındığını söyledi. İki gazeteci ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Bu, Ukrayna'daki savaşı izleyen bir yabancı gazetecinin kayda geçen ilk ölümü oldu.

The New York Times gazetesi ise Renaud'un sosyal medyada paylaşılan ve gazeteye ait basın kartını gösteren fotoğrafıyla ilgili bir açıklama yaptı.
The New York Times, Renaud'un ölümünden ötürü üzüntü duyduklarını, ancak gazetecinin Ukrayna'da görevli çalışanlarından biri olmadığını belirtti.

Ukraynalı bir gazeteci de hayatını kaybetmişti
Ukraynalı gazeteci ve kamera operatörü Yevhenii Skaum da iki hafta önce Kiev'deki televizyon kulesinin vurulması sırasında hayatını kaybetmişti.
Birkaç gün sonra ise bir İngiliz gazeteci vurularak yaralandı.
Renaud, çok sayıda ödül kazanmış bir gazeteciydi.
50 yaşındaki gazeteci ve film yapımcısı, bazı durumlarda kardeşi Craig Renaud ile dünyanın dört bir yanında yapılması zor haberlerin peşinden koşan biriydi.
Afganistan, Irak ve Haiti gibi ülkelerin çatışma bölgelerinde çalışan Renaud, 2014'deki Chicago okullarıyla ilgili yaptığı seriyle ABD'nin önde gelen medya ödüllerinden Peabody'yi kazanmıştı.

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