Hemşire maaşları zam mı geldi son müjdeyi 14 Mart'ta Erdoğan açıklıyor

Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu önemli günde bir müjde açıklayacağını duyurdu ve hemşire maaşlarına 500 ila 5 bin arasında zam yapılacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından 2022 yılında 6733 lira olan hemşire maaşlarının ne kadar artacağı merak edildi.

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Hemşire maaşına zam mı gelecek, hemşire maaşları 2022 ne kadar olduğu merak ediliyor. Yapılan son zamla birlikte hemşireler 6733 lira maaş alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 14 Mart Tıp Bayramı'nda binlerce hemşirenin beklediği müjdeli haberi verecek ve hemşirelerin maaşına zam yapılacak.

Aralık ayından bu yana sürdürülen sağlık çalışanlarıyla ilgili paket tamamlandı. O paketten Aile Hekimleri haricindeki sağlık çalışanlarına 2500 lira ile 500 bin lira arasında zam çıkması bekleniyor.

Aile hekimleri zam düzenlemesinin dışında

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması beklenen düzenlemeyle ilgili alınan bilgiye göre, kamuda çalışan sağlık çalışanlarına 2 bin 500 lira ile 5 bin lira arasında maaş artışı yapılacak. Pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin TL ücret artışı sağlanacak. Diğer sağlık personeline yapılacak artış oranının aylık 500-600 lira arasında olacağı belirtiliyor.

Zam düzenlemesinden kimler yararlanacak?

Zam düzenlemesinden üniversite hastanelerinde çalışanlar da yararlanacak. Diş hekimleri de bu düzenleme kapsamında olacak. Yeni düzenlemeden, ambulans şoförü, acil sağlık görevlileri, ebe ve hemşireler de yararlanacak.