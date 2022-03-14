BIST 2.087
DOLAR 14,76
EURO 16,19
ALTIN 931,07
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Avantajlı Fiyatlarla Lüks Tatil Planında Son Gün Bugün
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Polis doktorlara izin vermedi! Tıp Bayramı'nda arbede

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Polis doktorlara izin vermedi! Tıp Bayramı'nda arbede

TAKSİM Cumhuriyet Anıtı önünde basın açıklaması yapmak isteyen İstanbul Tabip Odası yöneticilerine izinleri olmadığı gerekçesiyle polis müsaade etmedi.

Abone ol

İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip ve yöneticilerden oluşan bir grup, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koymak için meydana geldi. Burada basın açıklaması yapmak isteyen gruba izinleri olmadığını belirten polis ekipleri, sadece anıta çelenk konulabileceğini söyledi.

Etrafı bariyerlerle kapatılan anıtın bulunduğu alana geçerek basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis ekipleri izin vermedi. Yaşanan gerginlikte bir doktor yere düşerken, çevik kuvvet ekipleri de alanda güvenlik önlemi aldı.

Kısa süreli gerginlik yaşayan grupla polis ekipleri arasında yapılan müzakerelerden sonuç çıkmayınca gruptakiler çelengi protesto amaçlı polis bariyeri önüne bıraktı.

Burada açıklama yapan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Küçükosmanoğlu, her yıl olduğu gibi 14 Mart'ın anlamını ve taleplerini içeren açıklamalarını yapmak ve çelenk koymak için bir heyetle Taksim Meydanı'na geldiklerini söyledi.

Tıp bayramını 102 yıldır kutladıklarını belirten Küçükosmanoğlu, "Bize 'Çelenk koymanızda bir sakınca yok ancak konuşmazsınız.' dendi. Biz konuşamadığımız yerde böyle bir tasarrufta bulunamayız. Ancak engellemelerle karşılaştığımız bu polis barikatı önüne çelenklerimizi bırakıyoruz. Tüm meslektaşlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Neşeyle bayram havasında kutlayacağımız 14 Martlarda buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Doktor maaşları 2022 zam mı geldi en düşük doktor maaşı kaç oldu?
Doktor maaşları 2022 zam mı geldi en düşük doktor maaşı kaç oldu?
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Ukrayna'da ABD'li gazeteci vurularak öldürüldü
Ukrayna'da ABD'li gazeteci vurularak öldürüldü
Hemşire maaşları zam mı geldi son müjdeyi 14 Mart'ta Erdoğan açıklıyor
Hemşire maaşları zam mı geldi son müjdeyi 14 Mart'ta Erdoğan açıklıyor
Güngören'de akılalmaz olay! Belinden vuruldu gerçek hastanedeki muayenede ortaya çıktı
Güngören'de akılalmaz olay! Belinden vuruldu gerçek hastanedeki muayenede ortaya çıktı
TRT yayın ihalesi sözleşmelerini TFF'ye teslim etti
TRT yayın ihalesi sözleşmelerini TFF'ye teslim etti
28 Şubat davasında tanık beyanları dinlendi
28 Şubat davasında tanık beyanları dinlendi
Fatma Yavuz eşi kiminle evlendi? Fatma Yavuz kaç yaşında mesleği ne?
Fatma Yavuz eşi kiminle evlendi? Fatma Yavuz kaç yaşında mesleği ne?
Fenerbahçe’den kiralık oyuncularına yakın takip
Fenerbahçe’den kiralık oyuncularına yakın takip
Hulusi Akar TSK'daki görevli doktorların 14 Mart Tıp Bayramını kutladı
Hulusi Akar TSK'daki görevli doktorların 14 Mart Tıp Bayramını kutladı