14 Mart gram altın 930 lira seviyesinde! İslam Memiş 'çok güzel tezgah hazırladılar' dedi ve uyardı
14 Mart 2022 altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 930 lira seviyesinde işlem görüyor. Ons altının fiyatı ise bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,6'lık azalışla 1.974 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcıya önemli mesajlar verdi.
Cuma günü, ons altın fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,33 azalışla 940,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 15:00 itibarıyla 928 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.524 lira, Cumhuriyet altını da 6.075 liradan satılıyor.
Ons altının fiyatı ise bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,6'lık azalışla 1.974 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Rusya-Ukrayna savaşı ve bu paralelde devreye alınan yaptırımların küresel ekonomiye etkilerine ilişkin endişeler piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve buna paralel alınan tedbirler de yeniden gündeme geldi.
Analistler, yurt içinde ise yatırımcıların odağında, perşembe günü faiz kararını açıklayacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantısının bulunduğunu hatırlatarak, bugün Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilecek müzakerenin takip edileceğini kaydetti.