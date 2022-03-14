14 Mart gram altın 930 lira seviyesinde! İslam Memiş 'çok güzel tezgah hazırladılar' dedi ve uyardı

Rusya-Ukrayna savaşı ve bu paralelde devreye alınan yaptırımların küresel ekonomiye etkilerine ilişkin endişeler piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve buna paralel alınan tedbirler de yeniden gündeme geldi.