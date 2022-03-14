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Hamile kadın eşine Lamborghini hediye etti nedeni dikkat çekti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hamile kadın eşine Lamborghini hediye etti nedeni dikkat çekti

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da hamile bir kadın kocasına yaklaşık 480 bin dolar (2 milyon ringgit) değerinde Lamborghini marka lüks araç hediye etti. Anne adayı, "Bu Lamborghini'yi hediye ediyorum çünkü onu lohusalık döneminde de yanımda istiyorum." dedi.

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Malaymail'in haberine göre, 19 yaşındaki anne adayı Anes Ayuni Osman, özellikle 100 günlük lohusa döneminde kocasının uykusuz kalarak kendisine destek olacağı için eşi Weldan Zulkefli'yi Lamborghini marka araçla ödüllendirdi.

Anes Ayuni Osman, gözleri bağlı halde bulunan kocasına turkuaz renk Lamborghini Huracan Evo model otomobili lüks bir oto galeride hediye ettiği görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntüde gözleri bağlı bulunan baba adayı, dev bir fiyonga sarılmış anahtarı karısından aldı ve yaşadığı şokun ardından gözyaşları içinde karısına sarıldı.

"Hamileliğim dönemimde bana çok iyi baktı"
Genç anne adayı, "Evlendiğimizden beri mutluluğumuz hiç kesintiye uğramadı, özellikle hamileliğim boyunca (eşim) bana çok iyi baktı. Fedakarlığı için minnettar olmanın yanı sıra ona bu Lamborghini'yi hediye ediyorum çünkü onu lohusalık döneminde de yanımda istiyorum." ifadesini kullandı.

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