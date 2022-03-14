Çağlar Ökten kaç yaşında kimdir ne iş yapıyor gerçek mesleği nedir?

Seda Sayan canlı yayında duyurdu 7. kez nikah masasına oturacak. Evliliğe tövbe ettiğini söyleyen Seda Sayan sözünü geri aldı ve Çağlar Ökten'in evlilik teklifine evet dedi. Bu gelişmenin ardından Seda Sayan'ın 7. eşi olacak olan Çağlar Ökten'in hayatı merak konusu oldu. 35 yaşında olan Çağlar Ökten hiç evlilik yapmadı ve Seda Sayan ile aralarında 24 yaş fark var.

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Seda Sayan'ın müstakbel eşi Çağlar Ökten kimdir, kaç yaşında soruları canlı yayında evleneceklerini açıklamalarının ardından merak konusu oldu. Evliliğe tövbe ettiğini söyleyen ve 6 kez evlilik yapan Seda Sayan 7. kez nikah masasına oturuyor. Müzik alanında kariyer yapan ve aynı zamanda Seda Sayan'ın vokalisti olan Çağlar Ökten 35 yaşında yani 59 yaşındaki Seda Sayan'dan 24 yaş küçük. Peki kimdir Çağlr Ökten, daha önce evlilik yaptı mı, çocuğu var mı?

Katıldığı programlarda seslendirdiği şarkılarla dikkat çeken Çağlar Ökten, kariyeri ve biyografisi ile merak ediliyor. Devlet Konservatuvarı mezunu olan Çağlar Ökten, Klasik Türk Müziği eğitimi de aldı. Peki, Çağlar Ökten Kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Çağlar Ökten kimdir:

Çağlar Ökten, 21 Haziran 1987 tarihinde Mersin’in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi. Babası elektrik teknisyeni, annesi ev hanımı olan Ökten, küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe yaşadı.

Küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan başarılı isim günümüzde profesyonel olarak müzik kariyerini sürdürmektedir. Klasik Türk Müziği eğitimi de almıştır.