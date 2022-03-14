BIST 2.088
DOLAR 14,76
EURO 16,20
ALTIN 931,79
HABER /  GÜNCEL
ADV Avantajlı Fiyatlarla Lüks Tatil Planında Son Gün Bugün
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Yunan Başbakan Miçotakis koronavirüse yakalandı Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberdi

Yunan Başbakan Miçotakis koronavirüse yakalandı Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberdi

Yunanistan Başbaşakanı Miçotakis koronavirüse yakalandı. Dün gün boyu Türkiye'de bulunan Miçotakis Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşarak başbaşa yemek yemişti.

Abone ol

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Miçotakis, "Testim pozitif çıktı. Evimde izole olacağım ve oradan çalışacağım. en kısa sürede ofise döneceğim" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e bugün uygulanan Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, haftalık olağan basın toplantısında, Miçotakis'e yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, Başbakan'ın karantina süresi boyunca evinden çalışacağını söyledi.

Miçotakis de sosyal medyada yaptığı paylaşımda, hastalığın hafif atlatılmasında üç doz aşı uygulanmasının önemine dikkati çekerek, "Eminim ki her şey yolunda gidecek ve çok yakında tekrar ofisimde olacağım." ifadesini kullandı.

Miçotakis, dün Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya gelmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstanbul'a yeniden fena kar geliyor hava buz kesecek! Orhan Şen ve Meteoroloji uyardı: Ankara Eskişehir Konya
Foto Galeri İstanbul'a yeniden fena kar geliyor hava buz kesecek! Orhan Şen ve Meteoroloji uyardı: Ankara Eskişehir Konya Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ekmek fiyatları zam mı geldi 2022 Ankara ekmek fiyatları
Ekmek fiyatları zam mı geldi 2022 Ankara ekmek fiyatları
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Ukrayna'da yaşayan Rus kökenli ressam Ankara'dan barış çağrısı yaptı
Ukrayna'da yaşayan Rus kökenli ressam Ankara'dan barış çağrısı yaptı
Diş hekimi maaşları 2022 zam mı geldi en düşük diş hekimi maaş kaç para oldu?
Diş hekimi maaşları 2022 zam mı geldi en düşük diş hekimi maaş kaç para oldu?
Benzin ve motorine bu gece yarısı çok büyük indirim var! Gazyağı, fuel oil, kalorifer yakında şok inidirimler
Benzin ve motorine bu gece yarısı çok büyük indirim var! Gazyağı, fuel oil, kalorifer yakında şok inidirimler
Ebe maaşları 2022 kaç para oldu zam mı geldi, en düşük ebe maaşları
Ebe maaşları 2022 kaç para oldu zam mı geldi, en düşük ebe maaşları
Hamile kadın eşine Lamborghini hediye etti nedeni dikkat çekti
Hamile kadın eşine Lamborghini hediye etti nedeni dikkat çekti
Polis doktorlara izin vermedi! Tıp Bayramı'nda arbede
Polis doktorlara izin vermedi! Tıp Bayramı'nda arbede
Doktor maaşları 2022 zam mı geldi en düşük doktor maaşı kaç oldu?
Doktor maaşları 2022 zam mı geldi en düşük doktor maaşı kaç oldu?
Ukrayna'da ABD'li gazeteci vurularak öldürüldü
Ukrayna'da ABD'li gazeteci vurularak öldürüldü