Ekmek fiyatları zam mı geldi 2022 Ankara ekmek fiyatları

ANKARA'da 200 gr ekmeğe zam yapıldı ve ekmek fiyatları 2,75 olarak güncellendi. Ankara'da 2.25 liradan satılan 200 gr ekmeğe ekmek 25 kuruş zam yapıldı ve ekmeğin yeni fiyatı 2,75 lira oldu.

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ANKARA'da ekmek fiyatları zam mı geldi, kaç para oldu? Şubat ayında Ankara Esnaf ve sanatkarlar Odası Birliği'ne başvuran Fırıncılar Odası ekmek zam talebini yineledi. Başvuru değerlendirildi, maliyetLer tartışıldı. Sonuçlar zam olarak yansıdı. Girdi fiyatlarındaki artışlar gerekçe gösterilerek ekmeğe zam kararı alındı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara'da ekmeğe zam yapıldığını açıkladı. Yarından itibaren kentte 200 gram ekmek fiyatının 2,75 liradan satılacağını belirtti. Balcı, yaptığı açıklamada, Türkiye'de ekmeğin kilogram fiyatının en fazla 15 lira olduğunu söyledi. Balcı şunları söyledi:

Ekmek fiyatı yüksek değil diyebiliriz...

'Ankara'da 200 gram ekmek fiyatı, yarından itibaren geçerli olmak üzere, 2,25 liradan 2,75 liraya yükseldi. Böylelikle Ankara'da ekmeğin kilogram fiyatı 13 lira 75 kuruşa denk geldi. Türkiye genelinde 200 gram ekmeğin azami fiyatının 3 lira olduğunu düşünürsek Ankara'da yapılan zamma rağmen ekmek fiyatı yüksek değil diyebiliriz.'

15 Mart'tan itibaren zamlı ekmek fiyatları...

Zamlı fiyatlar 15 Mart Salı (yarın) itibariyle uygulanacak. Zamlarla birlikte 200 gram normal ekmeğin fiyatı 2.25 liradan 2.75 liraya, 400 gramlık Ata Ekmeği'nin fiyatı 4.50 liradan 5.50 liraya, 20 gramlık tam buğday ve kepek ekmeğinin fiyatı 3.75 liradan 5 liraya, köy ekmeğinin fiyatı ise 3.75 liradan 4 liraya çıkacak.