Türkiye haritası değişiyor aman dikkat! 'Sıkıntılar kapıda' diyen Hande Kazanova Dinçer Güner'den burç yorumları....

Süper bir gün: Tiyatro/sahne/şan ..vb sahne ile ilgili eğitimlere başlamak için ideal bir gün veya gitmek için. Konser, davet, parti gibi hareketli, eğlenceli aktivitelere katılmak için süper bir gün. Saç bakımı yaptırmak, kuaföre gitmek, saçlarımızla ilgilenmek için güzel bir gün.