Türkiye haritası değişiyor aman dikkat! 'Sıkıntılar kapıda' diyen Hande Kazanova Dinçer Güner'den burç yorumları....
Astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova, Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burç yorumlarını yazdı.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner pazartesi günüyle ilgili burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Bugün ve yarın Ay Aslan burcunda seyahat edecek arkadaşlar; Kendimizi göstermek, kendimizi ortaya koymak çok daha kolay olacaktır. Egolar ön planda olacak, ben duygusuna yenik düşersek sıkıntılar oluşur aman dikkat
Tavırlı olacağız: Direkt tavırlı olacağız, isteklerimizi net bir şekilde ifade edebileceğiz, çekincesiz bir gün olacak. Planlar, organizasyonlar yapmak, yönetmek, idare etmemizi gerektirecek koşullar oluşabilir.
Frenlemeyi bilmeliyiz: Lükse olan düşkünlük had safhada olabilecek, alış-veriş ihtiyacı bugün daha da artabilir, fazla cömert olabiliriz. Kendimizden her konuda emin olabileceğiz ama geri adım atılması gereken anlarda kendimizi frenlemeyi bilmeliyiz.
Süper bir gün: Tiyatro/sahne/şan ..vb sahne ile ilgili eğitimlere başlamak için ideal bir gün veya gitmek için. Konser, davet, parti gibi hareketli, eğlenceli aktivitelere katılmak için süper bir gün. Saç bakımı yaptırmak, kuaföre gitmek, saçlarımızla ilgilenmek için güzel bir gün.