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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 14 Mart mesajı: Sandıkta saraydaki zatı göndereceğiz

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 14 Mart mesajı: Sandıkta saraydaki zatı göndereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı mesajında sağlık çalışanlarına seslenerek, "Sabredin, çok az kaldı; sandıkta Saraydaki zatı göndereceğiz. Çalışma koşullarınızın düzeleceği ve emeğinizin karşılığını aldığınız bir sağlık sistemini birlikte kuracağız" dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı 14 Mart Tıp Bayramı mesajında "Canımızı emanet ettiğimiz sağlık emekçileri, sizler bizim baş tacımızsınız" ifadelerini kullandı.

CHP lideri, şöyle devam etti:
"Sabredin, çok az kaldı; sandıkta Saraydaki zatı göndereceğiz! Çalışma koşullarınızın düzeleceği ve emeğinizin karşılığını aldığınız bir sağlık sistemini birlikte kuracağız. 14MartTıpBayramı kutlu olsun!"

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