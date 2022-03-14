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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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Apple ürünlerinde üretim hattını durdurdu Sıkıntıya girecek

Apple ürünlerinde üretim hattını durdurdu Sıkıntıya girecek

Samsung ve Apple’ın tedarikçisi olan Foxconn’un, Çin'in Shezhen merkezi artan koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alınarak üretim hattını durdurduğunu açıkladı. Şirketler karantina nedeniyle tedarik sıkıntısı içerisine gireceği öngörülüyor.

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Samsung ve Apple’ın tedarikçisi olan Foxconn’un, Çin'in Shezhen merkezi artan koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alınarak üretimi durdurduğunu duyurdu. Şirketlerin karantina nedeniyle tedarik sıkıntısı içerisine girecek.

Üretimi durdurdu
Foxconn, Çin’in Shenzhen kentindeki üretim hattını durdurdu. Bölge yetkilileri, artan koronavirüs vakaları nedeniyle Foxconn’un Longhua ve Guanlan fabrikalarında karantina kararı aldı.

Shenzhen kentinin önemi
Shift Delete'in haberine göre, teknoloji açısından önemli bir konuma sahip olan Çin'in Shezhen kenti, Samsung ve Apple’ın tedarikçisi olan Foxconn’un yanı sıra Huawei, Tencent ve Oppo gibi birçok teknoloji şirketinin de merkezi konumunda.

Yetkililer, bu yüzden önlemleri sıkı tutuyor. Çin hükümeti, karantina kararını şu sözlerle açıkladı;

"Çin, büyüyen bir Covid-19 salgınını durdurmak için 17,5 milyon Shenzhen sakinini Pazar günü en az bir hafta boyunca kilit altına aldı. Tüm otobüs ve metro sistemleri kapatıldı, temel hizmetleri sağlayanlar dışındaki işletmeler kapatıldı.

En çok Apple etkilenecek
13 Mart günü alınan karantina kararının 20 Mart’a kadar sürmesi bekleniyor. Bu karantina sürecinden en büyük etkilenen şirketin de Apple olması bekleniyor. Zira teknoloji devi, 8 Mart günü yaptığı etkinlikle birçok yeni ürününü tanıtmıştı. Bu ürünlerin üretim hattı Foxconn’da bulunuyor. Apple sızıntı bilgileriyle ünlü kaynaklara göre Mac Studio’da tedarik zinciri oluşacak.

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