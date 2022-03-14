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Putin'in en büyük hatası olarak gösteriliyor Çin Rusya'dan ders çıkaracak

Putin'in en büyük hatası olarak gösteriliyor Çin Rusya'dan ders çıkaracak

Rusya Merkez Bankası'na ait 300 milyar dolarlık rezervinin Batı dünyasında tutulmasının, Putin'in en büyük hatası olarak görülüyor.

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Dünyanın gözü kulağı Ukrayna'dan gelen haberlerde... Ülkedeki savaş 19'uncu gününe girerken başkent Kiev hala düşürülebilmiş değil.

Pek çok uzman bu durumu Rusya'nın planının başarıya ulaşmadığı şeklinde yorumluyor. Bunda kuşkusuz Ukrayna'ya gönderilen askeri teçhizat ve halkın direnişi kilit rol oynuyor.

Ancak Rusya'yı en az Ukrayna'daki direniş kadar etkileyen bir durum daha var; Yaptırımlar. Batı, Rusya büyüklüğündeki bir ülkeye karşı daha önce hiç kullanılmamış finansal yaptırımları hayata geçiriyor.

Döviz rezervini ikiye katladı ama...
Putin'in 2014'te Kırım'ı ilhakından bu yana geçen 8 yıl içinde, Rusya Merkez Bankası elindeki döviz, yabancı tahvil ve altın miktarını neredeyse ikiye katladı. Bu paranın hatırı sayılır bir bölümü İngiltere, Batı Avrupa ve ABD'deki bankalarda, bu pazarlarda bir şeyler satın almak gerektiğinde kolay erişim sağlayacağı nedeniyle tutuldu.

Putin finansal sisteminin kapatılmayacağını düşünüyor gibiydi. Ancak kimsenin beklemediği şey oldu ve Rusya'nın Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere, Kanada ve ABD'de bulunan rezervleri donduruldu. Bu pek çok kişi tarafından Putin'in en büyük hatası olarak gösteriliyor. Zira batının bu kadar ileri gidebileceğini ön göremeyen Putin, bu ülkelerde bulunan rezervlerini 'güvenli liman'lara çekmeyi düşünmedi ve bugün bu birikimini kullanamıyor.

300 milyar dolara dokunamıyorlar
Rusya Maliye Bakanı Siluanov, yaklaşık 640 milyar dolar olan toplam rezervlerinin yaklaşık 300 milyar dolarlık kısmını yani neredeyse yarısını şu an kullanamadıklarını açıkladı.

Çin Rusya'dan ders alacak
Kuşkusuz bu durum küresel finans sisteminde geri dönüşü olmayan bir değişime neden olacak. Örneğin Çin Rusya örneğinden ders alacak ve bu ülkelerdeki bankalara kaybetmeyi göze alabileceğinden daha fazla yabancı varlık emanet etmeyecek.

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