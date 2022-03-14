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Çin-ABD görüşmesinden önce ortaya atılan iddiaya Kremlin'den yalanlama

Çin-ABD görüşmesinden önce ortaya atılan iddiaya Kremlin'den yalanlama

Çin, Rusya'nın Ukrayna ile savaşta kullanmak üzere kendisinden askeri yardım talep ettiği iddiasını reddetti. İddia Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Cieçı'nın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bugün İtalya'nın Roma kentinde yapacağı görüşmenin öncesine denk geldi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, İngiliz Financial Times gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde yer alan iddialara ilişkin, "ABD, Ukrayna meselesinde Çin'i hedef alan dezenformasyon yayıyor. Bu, kötü niyetli." ifadelerini kullandı.

Ukrayna krizinde tüm tarafların itidalle hareket etmesi ve gerilimi yükseltmek yerine düşürmesi gerektiğini vurgulayan Sözcü Cao, "Gerilimi artıracak adımlar yerine diplomatik çözümleri teşvik etmeliyiz." dedi.

Financial Times'ın haberinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından Çin'den donanım ve diğer askeri yardım talebinde bulunduğu ileri sürülmüştü.

Gazete, Washington'ın Çin'den gelebilecek olası yardıma karşı müttefiklerini uyarmaya hazırlandığı iddiasını da aktarmıştı.

Haberde, Rusya'nın bazı silah ve mühimmatların temininde sıkıntı yaşadığı, bu yüzden Pekin'e talepte bulunduğu iddia edilmişti.

Çin ve ABD görüşmesi öncesi gündeme gelmesi dikkat çekti
İddia, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Cieçı'nın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bugün İtalya'nın Roma kentinde yapacağı görüşmenin öncesine denk geldi.

Sullivan, dün Roma'ya hareketinden önce yaptığı açıklamada, "yaptırımların etrafından dolaşmasına yardım ederek Rusya'yı kurtarmaya çalışmaması" konusunda Çin'i uyarmıştı. Ülkesinde NBC televizyonuna konuşan Sullivan, "Ne Çin'in ne de başkasının Rusya'nın kayıplarını telafi etmesine izin vereceğiz. Bunu ne yolla sağlayacağımızı kamuya açıklamayacağız fakat daha önce yaptığımız ve yapmayı sürdüreceğimiz gibi Çin'e özel olarak ileteceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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