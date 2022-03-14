Rusya açıkladı: Ukrayna işgali ne zaman bitecek? İran ve İsrail de savaşın 19. gününde taraflarını seçti

RUSYA- Ukrayna savaşı 19. gününde de aralıksız çatışmalarla sürüyor. Daha önce çocuk hastanesi ve anaokulu vuran Rusya bir kez daha okulu vurdu. Mikolayiv'dekiki okul saldırısında 4 kişi öldü. İşte 19. gününde Rusya- Ukrayna savaşında yaşananlar

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RUSYA'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlayan Rus-Ukrayna savaşı 19. gününde tüm şiddetiyle devam ediyor. Daha önce anaokulu ve çocuk hastanesi başta olmak üzere bir çok sivil yerleşim yerini hedef alan Rusya bir kez daha okul vurdu. Rusya’nın Mıkolayiv’de vurduğu okulda 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kiev merkezi füzeler düşmeye başladı. Kremlin, Ukrayna saldırısının ne zaman biteceğini açıkladı. İşte Rusya-Ukrayna savaşından son gelişmeler...

14:50 Kremlin işgalin ne zaman biteceğini açıkladı

Kremlin'den flaşş açıklamalar geldi;

- Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tüm planları tamamen ve önceden belirlenen takvime göre yerine getirilecek. Ukrayna'daki operasyonumuz sivil can kayıplarından kaçınılması üzerine planlandı.

- Putin harekatın başında büyük yerleşim bölgelerinin vurulmamasını istedi. Ukrayna'daki operasyonun bitiş tarihi belirlenmedi.

- Görünüşe göre Ukrayna'nın okyanus aşırı patronları Ukrayna ordusuna talimat veriyor. Çin'den askeri yardım talep etmedik.

14:44 İsrail Rusya'ya yaptırım uygulama kararı aldı

İsrail ilk kez Rusya karşıtı yaptırımlara katılacağını açıkladı. İsrail Dışişleri Bakanı, "İsrail Rusya'ya yönelik yaptırımları bypass etme rotası olmayacak" dedi. Ukrayna'dan komşu ülkelere mülteci akını da sürüyor. En çok göç alan ülkelerden biri Polonya olurken, ülkeye giriş yapan Ukraynalı mülteci sayısının 1 milyon 720 bine ulaştığı açıklandı.

12:34 Kiev'e seyir füzesi atıldı, metroda yaşamaya devam

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e seyir füzesi atıldı. Füzenin parçaları Kurunevka bölgesine düştü. Kiev Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Tahliyeler 5. gününde devam ediyor, durum kontrol altında" denildi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Rusya’nın hava saldırısı düzenleyeceği endişesiyle metro istasyonlarına sığınan ailelerden bazıları savaşın başladığı 24 Şubat’tan bu yana evlerine dönemiyor.

11:50 Müzakerelerin dördüncü turu başladı

Rusya ve Ukrayna heyetleri, bugün müzakerelerin 4’üncü turu için online olarak bir araya geldi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak, her iki tarafın da görüşlerini ifade ettiğini belirterek, “İletişim sağlanıyor ama çok zor. Anlaşmazlık siyasi sistemlerin çok farklı olmasından kaynaklanıyor” dedi. Podolyak müzakerelere ilişkin sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, görüşmelerde heyetlerin ateşkesin sağlanması, Rus birliklerinin geri çekilmesi ve Ukrayna’nın güvenlik garantilerine odaklanacağını söylemişti.

11:40 İran Dışişleri Bakanı Rusya'ya gidiyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yarın Rusya'yı ziyaret edeceği öğrenildi.

11:20 Rusya, Kiev'de Antonov uçak fabrikasını bombaladı

Rusya Savunma Bakanlığı, savaş boyunca Ukrayna ordusuna ait 3 bin 920 hedefin yok edildiğini açıkladı. Kiev şehir yönetimi kentteki Antonov uçak fabrikasının Rus güçleri tarafından bombalandığını söyledi.

11:01 Mariopol'de 2 bin 500 sivil öldü! Kiev'de apartman vuruldu

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı, günlerdir bombalanan Mariupol'de 2 bin 500 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Şehrin uydudan çekilen görüntüleri yıkımı gözler önüne serdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Ukrayna'da durumun çözüme kavuşması Kiev'in uzlaşı isteğine bağlı" derken, Kiev'de bir apartmana füze isabet etti. Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Anton Gerashchenko'ya göre, olay esnasında iki kişi öldü ve üç kişi hastaneye kaldırıldı.

06:45 Rusya okulu bombaladı 4 kişi öldü, 3 de yaralı var

Rusya, Ukrayna’ya yönelik saldırılarında sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam ederken, Ukrayna’nın sahil kentlerinden Mıkolayiv’de Rus ordusu bir okul binasını vurmuştu. Arama-kurtarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edilirken, 3 kişinin ise enkazdan yaralı olarak çıkarıldığı bildirildi.

06:15 Telefonlar hiç susmuyor! İşte savaş telefon trafiği

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önce ABD Başkanı Joe Biden ile daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile telefon görüşmesi yaparak Rusya'ya yeni yaptırımları ele aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

04:30 Zelenksi: Rusya'nın NATO'yu vurması an meselesi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi'nin Rus roketleri ile vurulduğunu hatırlatarak, Ukrayna semalarının kapatılmaması durumunda, 20 kilometre ötedeki NATO ülkelerinin de vurulabileceğini belirtti: "Eğer semalarımızı (Ukrayna Hava Sahası) kapatmazsanız, Rus füzelerinin sizin bölgenize, NATO topraklarına, NATO vatandaşlarının evlerine düşmesi an meselesidir."

02:30 Rus paraşütçüler Odesa'ya inmeye hazırlanıyor

Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Rusya'nın yakın zamanda Odessa'ya paraşütçü birliklerini indirmeyi planladığını duyurdu: "Karadeniz'de 3-4 gün önce Rus paraşütçü birlikleri inecekti. Fakat hava şartlarından dolayı Sivastopol’e dönmek zorunda kaldılar. Fakat şimdi oradan geri dönüyorlar. Odessa ve bölgesinde paraşütçü asker inişi planlıyorlar. Odessa’da neler olduğunu ve kontrolün bizde olduğunu anlıyoruz. Onları karşılamak için bekliyorlar. Çernigov ve Kiev bölgelerinde olduğu gibi."