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TOGG eksi 40 derecede test edildi! Büyük beğeni aldı: İçimizi ısıtan başarılı sonuçlar

TOGG eksi 40 derecede test edildi! Büyük beğeni aldı: İçimizi ısıtan başarılı sonuçlar

TOGG’un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, aracın eksi 40 derecede test edildiği açıklandı.

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TOGG'un, 'Karlı fotoğraf paylaşmayan sadece ben kaldım' başlığı ile karlı yollardaki testlerini gösteren paylaşımlar büyük beğeni aldı. Birçok kişinin de retweet ettiği fotoğraflarda, "Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde, - 40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında, içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz" açıklamasında bulunuldu.

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