Erdoğan'dan 18 Mart'ta açılacak 1915 Çanakkale Köprüsü için flaş sözler

14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'ne yönelik "Bu köprü ile geleceğe miras bırakıyoruz. " ifadelerini kullandı.

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Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde sağlıkçılara müjdeler sıralayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart'ta açılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'ne yönelik de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, "Cuma günü Çanakkale Köprümüzün açılışını yapacağız. 6 dakikada bu köprüden Asya'dan Avrupa'ya geçeceğiz. Bu köprü ile geleceğe miras bırakıyoruz. Milletimizle birlikte siyasi ve ekonomik bağımsızlığımızı hedef alan senaryoları yırttık attık. Türkiye'yi bölgesel ve küresel bir güç haline getirdik. Ülkemiz artık dünyanın en üst ligine yükselmiştir." ifadelerini kullandı.