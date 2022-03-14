Meral Akşener ziyaret ettiği doktorların Tıp Bayramı'nı kutladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiği bir hastanede sağlık çalışanlarının bayramını kutladı, doktorlara çiçek takdim etti.

Abone ol

İYİ Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Özel Bilgi Hastanesi'ni ziyaret eden Akşener, doktorlar ve sağlık çalışanlarının bayramını kutladı, kadın doktorlara çiçek verdi, hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet etti.

Akşener, doktorlarla sağlık çalışanlarının kötü sözlere maruz kalmadığı ve darbedilmediği daha güzel günler dileğinde bulundu.

Kovid-19 salgını döneminde doktorundan hemşiresine, ambulans şoföründen bütün sağlık personeline herkesin çok çalıştığını ve haklarının ödenemeyeceğini kaydeden Akşener, "Hep söylenir ya 'Allah eksikliğinizi göstermesin ama muhtaç da etmesin' diye, sizler olmasanız Kovid'de filan ne yapardık?" ifadelerini kullandı.