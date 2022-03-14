Almanya Başbakanı Olaf Scholz ilk kez Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Scholz'ü resmi törenle karşıladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Dün Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ziyaretinin ardından bugün de Olaf Scholz ile görüşüyor.

Merkel'in ardından seçilen Scholz Türkiye'ye başbakan ünvanıyla ilk kez ziyarette bulunuyor. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası Rusya ile enerji işbirliklerini bitiren Almanya Türkiye ile alternatif arayışlar içerisinde.

Almanya Türkiye ile yakınlaşmak istiyor

Almanya'nın, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bir an önce ateşkesin sağlanması konusunda Türkiye ile yakın koordinasyon içinde olmak istediği bildirildi.

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, NATO partneri olan ve (Ukrayna konusunda) büyük rol oynayan Türkiye ile koordinasyon içinde olmanın önemini vurgulayarak, "Bir an önce ateşkesin sağlanması ve Ukrayna'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün savunulması için birlikte çaba sarf etmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

İki lider arasında başta Ukrayna'daki savaş olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.