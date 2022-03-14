BIST 2.086
DOLAR 14,78
EURO 16,19
ALTIN 930,42
HABER /  GÜNCEL
ADV Avantajlı Fiyatlarla Lüks Tatil Planında Son Gün Bugün
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Adıyaman'da deprem oldu! 4.4 şiddetindeki deprem çevre illeri de salladı

Adıyaman'da deprem oldu! 4.4 şiddetindeki deprem çevre illeri de salladı

ADIYAMAN'da deprem oldu. Çelikhan İlçesi'nin Taşdamar bölgesi merkezli depremin şiddeti 4.4 olarak açıklandı. Malatya ve Şanlıurfa da sallandı.

Abone ol

Adıyaman depremle sarsıldı.  AFAD'ın verilerine göre, Adıyaman'da merkez üssü Çelikhan olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin şiddetini 4.3 olarak açıkladı...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.38'de, Çelikhan ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, 7,06 kilometre derinlikte ölçüldü.

Çevre illerden de hissedildi: Bu arada deprem, Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya gibi civar illerden de hissedildi.

Olumsuz bir ihbar almadık
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, bölgeye ekiplerin yönlendirildiği ve tarama faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk ihbarı almadık. Ekiplerimiz sahada tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Tüm Adıyaman'a geçmiş olsun." diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Elazığlı Türk Ukrayna ordusu saflarında çarpışıyor! Eşim ve oğlum kayınpederimle sığınakta
Foto Galeri Elazığlı Türk Ukrayna ordusu saflarında çarpışıyor! Eşim ve oğlum kayınpederimle sığınakta Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener ziyaret ettiği doktorların Tıp Bayramı'nı kutladı
Meral Akşener ziyaret ettiği doktorların Tıp Bayramı'nı kutladı
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Putin'in en büyük hatası olarak gösteriliyor Çin Rusya'dan ders çıkaracak
Putin'in en büyük hatası olarak gösteriliyor Çin Rusya'dan ders çıkaracak
Erdoğan'dan 18 Mart'ta açılacak 1915 Çanakkale Köprüsü için flaş sözler
Erdoğan'dan 18 Mart'ta açılacak 1915 Çanakkale Köprüsü için flaş sözler
Kabine yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor Gündemde Ukrayna savaşı etkileri var
Kabine yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor Gündemde Ukrayna savaşı etkileri var
Rusya açıkladı: Ukrayna işgali ne zaman bitecek? İran ve İsrail de savaşın 19. gününde taraflarını seçti
Rusya açıkladı: Ukrayna işgali ne zaman bitecek? İran ve İsrail de savaşın 19. gününde taraflarını seçti
TOGG eksi 40 derecede test edildi! Büyük beğeni aldı: İçimizi ısıtan başarılı sonuçlar
TOGG eksi 40 derecede test edildi! Büyük beğeni aldı: İçimizi ısıtan başarılı sonuçlar
Kandil mi var Diyanet kandil ne zaman Berat Kandili tarihi 2022
Kandil mi var Diyanet kandil ne zaman Berat Kandili tarihi 2022
FAO ayçiçek yağı krizine dikkat çekti 3 ürün önerdi
FAO ayçiçek yağı krizine dikkat çekti 3 ürün önerdi
Doktora hemşireye aile hekimine zam müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Doktora hemşireye aile hekimine zam müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı