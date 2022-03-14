Adıyaman'da deprem oldu! 4.4 şiddetindeki deprem çevre illeri de salladı

ADIYAMAN'da deprem oldu. Çelikhan İlçesi'nin Taşdamar bölgesi merkezli depremin şiddeti 4.4 olarak açıklandı. Malatya ve Şanlıurfa da sallandı.

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Adıyaman depremle sarsıldı. AFAD'ın verilerine göre, Adıyaman'da merkez üssü Çelikhan olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin şiddetini 4.3 olarak açıkladı...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.38'de, Çelikhan ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, 7,06 kilometre derinlikte ölçüldü.

Çevre illerden de hissedildi: Bu arada deprem, Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya gibi civar illerden de hissedildi.

Olumsuz bir ihbar almadık

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, bölgeye ekiplerin yönlendirildiği ve tarama faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk ihbarı almadık. Ekiplerimiz sahada tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Tüm Adıyaman'a geçmiş olsun." diye konuştu.