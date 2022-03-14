Elazığlı Türk Ukrayna ordusu saflarında çarpışıyor! Eşim ve oğlum kayınpederimle sığınakta

"Elazığ’da bize böyle öğrettiler 'doğduğun yerle doyduğun yer arasında bir fark yoktur.' Elazığlının Türk'ün özelliği olduğun yere, nerede yaşıyorsan sahip çıkmaktır, üzerine düşeni yapmaktır. Bugün burada bir işgal söz konusu ve bu işgalin karşısında biz de direniyoruz. Bir mücadelenin içerisindeyiz. İnanıyoruz ki güçlü olan değil haklı olan kazanır."