Elazığlı Türk Ukrayna ordusu saflarında çarpışıyor! Eşim ve oğlum kayınpederimle sığınakta
ELAZIĞ'ın Palu ilçesi nüfusuna kayıtlı Sabri Özdoğan, Rus işgaline karşı Ukrayna ordusu saflarına katıldı ve Ruslarla savaşıyor. Eşi Ukraynalı olan Özdoğan, "Elazığlının Türk'ün özelliği olduğun yere, nerede yaşıyorsan sahip çıkmaktır, üzerine düşeni yapmaktır" dedi.
Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşı iş adamı, eline silah alıp gönüllü olarak savaşa katılan Sabri Özdoğan, video konferans ile bağlandığı programda yaşadıklarını anlatarak, "Türkiye'de S-400’lerin alımına muhalefet eden aklı selim olmayan çevreler şunu bilsinler ki, bugün eğer Ukrayna’nın elinde hava savunma sistemleri Patriot ya da S-400 gibi sistemler olmuş olsaydı savaş bambaşka noktada olurdu. Savaşta anladım ki Cumhurbaşkanımız, devletimiz ve hükümetimiz S-400'leri alarak çok büyük bir iş yapmışlar'' dedi.
Ukrayna'da yaşayan Elazığlı Sabri Özdoğan ise Rusya saldırılarına karşı başlatılan harekete destek vermek için ailesiyle Ukrayna'da kaldı. Yaklaşık 10 yıldır Ukrayna da yaşayan ve Ukrayna vatandaşıyla evli olan bir çocuk babası 52 yaşındaki iş adamı Özdoğan video konferans ile Elazığ'da ulusal yayın yapan Kanal 23'e bağlanarak yaşadıklarını anlattı.
10 yıldır Ukrayna'da yaşıyordum
Yaklaşık 10 yıldır Ukrayna da yaşadığını ifade eden 1 çocuk babası 52 yaşındaki iş adamı Sabri Özdoğan, "Aslen Elazığ’ın Palu ilçesinin Okçular köyündenim. 10 yıldır Ukrayna’dayım, iş adamıyım. Buradan Orta Doğu ülkelerine canlı hayvan ihracatı yapıyorum. Kısmen de tarım ürünleri ihracatı yapıyoruz. Savaş başlayınca bizde mücadelenin içerisinde olmak istedik. Kendim dönmemeye karar kıldım ailece burada kaldık. 24 Şubattan itibaren sahadayız, cephedeyiz ve mücadele ediyoruz. Eşim Ukraynalı birde 4 yaşında oğlum var."
"Elazığ’da bize böyle öğrettiler 'doğduğun yerle doyduğun yer arasında bir fark yoktur.' Elazığlının Türk'ün özelliği olduğun yere, nerede yaşıyorsan sahip çıkmaktır, üzerine düşeni yapmaktır. Bugün burada bir işgal söz konusu ve bu işgalin karşısında biz de direniyoruz. Bir mücadelenin içerisindeyiz. İnanıyoruz ki güçlü olan değil haklı olan kazanır."