BIST 2.091
DOLAR 14,80
EURO 16,24
ALTIN 931,11
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Avantajlı Fiyatlarla Lüks Tatil Planında Son Gün Bugün
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Valilik açıkladı! 15 gün boyunca yasak geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Valilik açıkladı! 15 gün boyunca yasak geldi

VAN Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ve saldırı olaylarının önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin, genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının engellenmesinin amaçlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van ili coğrafi sınırlarında 15 Mart'tan geçerli, 29 Mart da dahil olmak üzere 15 gün süreyle 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2911 sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine istinaden yasaklanmıştır. İlimizde düzenlenecek olan basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması, İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır."

Van
ÖNCEKİ HABERLER
Afyon'da 5 öğrencinin öldüğü kazada çam ağacı suçlu bulundu Aileler isyan etti!
Afyon'da 5 öğrencinin öldüğü kazada çam ağacı suçlu bulundu Aileler isyan etti!
Avantajlı Fiyatlarla Lüks Tatil Planında Son Gün Bugün
Avantajlı Fiyatlarla Lüks Tatil Planında Son Gün Bugün
Rusya'dan çıkan firmalar gözünü Türkiye'ye çevirdi ABD'li temsilci Türkiye'ye geliyor
Rusya'dan çıkan firmalar gözünü Türkiye'ye çevirdi ABD'li temsilci Türkiye'ye geliyor
Almanya'ya Rusya darbesi Enerji ithalatı durunca GSYH gerileyecek
Almanya'ya Rusya darbesi Enerji ithalatı durunca GSYH gerileyecek
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan HDP’li vekiller ve gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulundu
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan HDP’li vekiller ve gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulundu
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ilk kez Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ilk kez Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor
İSKİ'den İstanbullulara uyarı: Uzak durun!
İSKİ'den İstanbullulara uyarı: Uzak durun!
Şehver Sultan tarihte kimdir ne zaman öldü? Şehver Sultan ölümü
Şehver Sultan tarihte kimdir ne zaman öldü? Şehver Sultan ölümü
Elon Musk meydan okudu Putin'i Ukrayna için düelloya çağırdı
Elon Musk meydan okudu Putin'i Ukrayna için düelloya çağırdı
Adıyaman'da deprem oldu! 4.4 şiddetindeki deprem çevre illeri de salladı
Adıyaman'da deprem oldu! 4.4 şiddetindeki deprem çevre illeri de salladı