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Yunan Başbakan Miçotakis Meclis'te Türkiye sunumu yapacak

Yunan Başbakan Miçotakis Meclis'te Türkiye sunumu yapacak

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Mecliste grubu bulunan partilerin liderlerini Türkiye temasları hakkında bilgilendireceği belirtildi.

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Yunanistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Miçotakis, ayrı ayrı yapılacak telefon görüşmelerinde Mecliste grubu bulunan partilerin liderini, Türkiye temaslarının sonuçları hakkında bilgilendirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü Miçotakis'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etmişti. Miçotakis, Erdoğan ile yediği öğle yemeğinin ardından, Yunanistan Başkonsolosluğunda, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile ikili görüşme gerçekleştirmişti.

Miçotakis, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmesinde, Erdoğan ile temaslarına yönelik değerlendirmede bulunmuş, görüşmenin olumlu havada geçtiğini ifade etmişti.

Türkiye ve Yunanistan arasında bir anda uzlaşılamayacak fikir ayrılıkları olduğuna dikkati çeken Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son derece açık ve samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtmişti. Yunan basını ise ziyaret için olumlu değerlendirmelerde bulunmuştu.

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