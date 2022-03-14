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Almanya'nın birkaç haftalık ayçiçek yağı kaldı Avrupa'da gıda krizi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Almanya'nın birkaç haftalık ayçiçek yağı kaldı Avrupa'da gıda krizi

Rusya-Ukrayna savaşı, gıda tedarikinde çeşitli sıkıntılara yol açmaya devam ediyor. Almanya Yağlı Tohum İşleme Endüstrisi Birliği (OVID) Genel Müdürü Gerhard Brankatschk, Alman Haber Ajansı'na (DPA) yaptığı açıklamada, Almanya'da ayçiçeği yağının birkaç hafta daha yeterli olacağını hesapladıklarını bildirdi.

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Şu anda en önemli ayçiçeği yağı tedarikçisi olan Ukrayna'dan yağın tedarik edilemediğini belirten Brankatschk, Almanya'da yakında bu yağın kıt hale gelebileceğini söyledi.

Brankatschk, Almanya'da kolza yağı gibi diğer yemeklik yağlarda bir dar boğaz beklenmediğini belirtti.

OVID'e göre, Almanya, ayçiçeği yağı ihtiyacının yüzde 94'ünü ithalatla karşılıyor. Ülkede tüketilen yağın sadece yüzde 6'sı yerli üretimden geliyor.

Kanada'da hasatta yaşanan ve Kovid-19 salgını sürecindeki lojistik sorunlar nedeniyle ayçiçeği yağında yaşanan sıkıntılar, fiyatları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından önce belirgin şekilde artırmıştı.

BM Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) göre, Rusya ve Ukrayna, dünya ayçiçeği yağı ihracat pazarının yüzde 52'sini oluşturuyor.

FAO, savaştan ötürü azalan tarım üretiminin ithalatçı olan ülkelerde gıda riski oluşturacağını belirterek, yakın dönemde ayçiçeği yağına alternatif olarak soya, hurma ve kolza tohumu yağlarına yönelme olabileceğini kaydetti.

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