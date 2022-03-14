Zelenskiy'in lejyonerleri! İngilizlerin haberinde Türkiye detayı dikkat çekti

RUSYA ile Ukrayna arasındaki savaşın 18. gününde İngiliz basınında dikkat çeken bir haber yayımlandı. Ukrayna adına savaşmak isteyen yabancı gönüllü askerlere ilişkin haberde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in çağrısı sonrası ABD başta olmak üzere dünyanın her yerinden çok sayıda başvuru geldiği, hatta bu ülkelerin arasında Türkiye, Avustralya ve Fransa'nın da yer aldığı kaydedildi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in 'lejyoner askerler' çağrısına çok sayıda yanıt geldiği ortaya çıktı. İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Sunday Times, farklı ülkelerden Ukrayna adına savaşmak isteyen gönüllülerin çok sayıda başvuru yaptığını yazarken Ukrayna'da sadece bu lejyonerlere yanıt vermek için yaklaşık 100 gönüllünün bir iletişim ağı oluşturduğunu aktardı.

"Bizimle en çok iletişime geçenler ABD'liler"

Gazeteye konuşan 22 yaşındaki İngilizce öğretmeni Anton Bondarenko, savaşın başlamasıyla birlikte çok sayıda yabancı gönüllünün Ukrayna adına savaşmak istediğini ve kendisi gibi yaklaşık 100 kişinin bir iletişim ağı oluşturduğunu söyledi. Başkent Kiev'de annesiyle yaşadığı evde 'sanal çağrı merkezi' kuran ve farklı ülkelerdeki potansiyel gönüllülerin sorularını yanıtlayan Bondarenko, "Dünyanın her yerinden insanlar bizimle iletişime geçiyor. Muhtemelen bizimle en çok iletişime geçenler ABD'liler. Fakat Avustralya, Türkiye ve Fransa'dan da var. Her yerden geliyorlar" dedi.

"20 bin gönüllü başvurdu"

Geçen hafta Türkiye'ye gelerek Rus mevkidaşıyla görüşen Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın açıklamalarının hatırlatıldığı haberde 52 ülkeden yaklaşık 20 bin gönüllünün Ukrayna için savaşmak için başvurduğu belirtildi. Özellikle batı ülkelerinde görev almış ve Orta Doğu ya da Afganistan tecrübesi olan askerlerin gelmesinin istendiğini belirten The Sunday Times, gönüllü adaylarının önce ülkelerindeki Ukrayna temsilciliklerine başvurması gerektiğini yazdı.

"Mariupol'daki saldırıdan sonra karar verdim"

The Sunday Times, resmi adı 'Uluslararası Ukrayna Savunma Lejyonu' olarak bilinen gruba dahil olmak isteyenlerin resmi başvuru sonrasında onaylanması durumunda Ukrayna sınırına yakın 5 Polonya şehrine gitmesi ve daha sonra oradan Ukrayna'ya gitmesi gerektiğini de aktardı. İngiltere'deki büyükelçilik binası önünde gazeteye konuşan bir gönüllü, "Mariupol'daki hastaneyi vurmaları benim için dönüm noktası oldu. O saldırıdan sonra karar verdim" yorumunu yaptı.