Emir Bozan kimdir tarihte nasıl öldü?Gazzeli Bozan hain miydi?

Alparslan Büyük Selçuklu’daki Emir Bozan, dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri oldu. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Çağrı Bey'in kardeşi, Alparslan'ın amcası olan Emir Bozan (Tuğrul Bozan) karakterine usta oyuncu Yurdaer Okur hayat veriyor. Peki, Emir Bozan kimdir, ne zaman, nasıl öldü?

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Alpaslan: Büyük Selçuklu dizisi ile birlikte, tarihi karakterler araştırılmaya başlandı. Özellikle Emir Bozan karakteri merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Emir Bozan kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin Emir Bozan kimdir?

Tuğrul Bozan 1052 yılı içerisinde, tahminen 40-57 gün arası hüküm süren ve Gazneli hanedanından olmayan gulâm kökenli Gazne Devleti sultanıdır.

Tuğrul Bozan ya da Alparslan Büyük Selçuklu’daki adıyla Emir Bozan'ın doğum tarihi bilinmiyor. 1052 yılında öldüğü bilinen Emir Bozan, 1052 yılı içerisinde, tahminen 40-57 gün arası hüküm süren ve Gazneli hanedanından olmayan gulâm kökenli Gazne Devleti sultanıdır.

Alparslan: Büyük Selçuklu 17.Bölüm Özet

Gazne askerlerini öldüren, Şehver’i rehin alan ve Büst’te tahta oturan Bozan artık açık şekilde meydan okumaktadır. Onu durdurmaya çalışırken Alparslan, Süleyman ve Çağrı Bey, büyük güçlükler ve acılarla karşılaşır. Çağrı Bey’i iki evladı arasında seçim yapmaya zorlayan Bozan durdurulabilecek mi? Karmatilerle Büst şehrinin önünde amansız bir cenge giren Alparslan, Büst’e girebilecek mi? Şehver ve Mesud’u kurtarıp Bozan’ın canını alabilecek mi? Çağrı Bey, Sultan Tuğrul’un bütün ikazlarına rağmen Bozan üzerine ordu kaldıracak mı? Sultan Tuğrul ve Çağrı Bey karşı karşıya mı gelecek? Bizans’a esir düşen Akınay, kilimde gördüğü işaret ile Alpagut’un hayatta olduğunu öğrendi. Akınay’ı kurtarmak için her şeyi göze alan Alpagut ifşa mı olacak? Akça, Akınay’ın kurtulması için bir şey yapabilecek mi? Kekavmenos ve Diyojen kilimde ne yazdığını öğrenebilecek mi?

Yurdaer Okur kimdir:

Yurdaer Okur, 29 Ekim 1974 yılında doğdu. Şuan da aktif olarak dizi, tiyatro ve Sinema oyunculuğu görevini yapmaktadır.Yurdaer Okur liseyi, Samsun Bafra Süper Lisesi’nde okudu. Liseden mezun olduktan sonra üniversiteyi Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmiciliği bölümünde okudu fakat okulu bitirmedi.

1994 yılında hacettepe Üniversite Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü kazandı ve buradan mezun oldu. Bölümü bitirdikten sonra yüksek lisans yaptı. Yüksek lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde yaptı.