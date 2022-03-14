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Son 24 saatte ölümler arttı! Durum korkunç

Son 24 saatte ölümler arttı! Durum korkunç

ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 169 artarak 967 bin 721'e yükseldi.

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Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 5 bin 816 artarak 79 milyon 523 bin 308 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 169 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 967 bin 721'e çıktı.

Ülkede 254 milyondan fazla kişiye ilk doz, 216 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 96 milyona yakın kişiye hatırlatma dozu uygulandı.

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