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Rusya'dan yaptırımlara cevap: Gidişatı değiştirmeyecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya'dan yaptırımlara cevap: Gidişatı değiştirmeyecek

RUSYA Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin, Batı'dan gelen yaptırım kararlarının Rusya'nın gidişatını değiştiremeyeceğini söyledi.

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RUS basınında yer alan haberlere göre; Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Batı ülkelerinin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında, "Rusya; ABD ve Avrupa'dan yaptırımları kaldırmasını istemeyecek, Batı baskısı Rusya'nın gidişatını değiştiremeyecek" ifadelerine yer veren Vershinin, "Bu yaptırımlar bizim kararımız değildir" dedi.

ABD ile ortaklarının ülkesine yaptırım uygulayarak Rusya ekonomisini ve Rus halkını zor durumda bırakmaya çalıştıklarını kaydeden Vershinin, "Bize bir baskı aracı olarak uygulanan yaptırımlar gayrimeşrudur ve işe yaramaz" görüşünü paylaştı.

Rusya'nın toplam 640 milyar dolar civarında rezerve sahip olduğuna işaret eden Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, "Şimdi rezervlerin 300 milyar dolarını kullanamıyoruz. Rezervin bir kısmı da Çin'de ve Batı şimdi Çin'e bu rezerve erişimimizi kısıtlaması için baskı yapıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Siluanov, 10 Mart'ta yaptığı açıklamada da ülkesinin rezervlerine tekrar erişememesi halinde dış borçlarını rubleyle ödeyeceklerini söylemişti.

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