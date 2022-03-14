Rusya'dan gözdağı! Zirkon hipersonik füzesinden yeni görüntüler geldi

UKRAYNA'daki savaş can almaya devam ederken Rusya'dan tehdit gibi bir paylaşım geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'durdurulamaz' olarak tanımladığı hipersonik füzelere ait yeni görüntüler yayınlandı. İngiliz basını bu gelişmeyi, "Rusya, Londra'yı 5 dakika içinde vurabilecek hipersonik nükleer füzenin görüntülerini yayınladı" başlığı ile okurlarına sundu.

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UKRAYNA'daki savaş devam ederken Rusya'dan tehdit gibi bir paylaşım geldi. Rusya, konvansiyonel veya nükleer bir savaş başlığı taşıyabilen Zirkon hipersonik füzesinden yeni görüntüler paylaştı. Beyaz Deniz'deki Amiral Gorshkov firkateyninden fırlatılan füzeyi gösteren video İngiliz basınının manşetlerinde yer aldı.

The Sun gazetesi, "Rusya, Londra'yı 5 dakika içinde vurabilecek hipersonik nükleer füzenin görüntülerini yayınladı" başlığı ile haberi okurlarına duyurdu. Söz konusu füzenin saatte yaklaşık 10 bin kilometre hıza ulaştığı bilgisine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığına ait Zvezda kanalı ise görüntüleri, "Zirkon hipersonik füzesinin hızı o kadar yüksek ki düşmen hava savunma sistemi onu zamanında algılayıp engelleyemiyor" yorumu ile paylaştı.