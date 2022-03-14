DSÖ'den kritik Ukrayna uyarısı: Gece gündüz çalışıyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna'da sağlık ekipmanı tedariki ve sağlık sisteminin sürmesi için gece gündüz çalıştıkları açıklamasında bulundu.

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Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada Ukrayna'da sağlık sisteminin son durumu değerlendirildi.

Ukrayna'da çatışmalardan 18 milyon kişinin etkilendiği ve yaklaşık 3 milyon kişinin ülkeyi terk ettiği belirtilen açıklamada, "Ülkede tedarik zinciri büyük oranda aksadı. Stok ürünlere çatışmalardan ötürü ulaşılamıyor, tıbbi malzeme tükenmek üzere ve hastaneler yaralılara tedavi sağlamakta zorlanıyor" bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada Rusya'nın saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan itibaren DSÖ'nün Ukrayna'da sağlık sisteminin sürmesi, tıbbi malzeme tedarikinin devamı ve komşu ülkelerdeki sığınmacıların sağlık ihtiyaçlarının giderilmesi için 'gece gündüz çalıştığı' ifade edildi.

Salgın hastalıkların takibi için merkez kuruldu

Bu kapsamda 5 Mart'ta Lviv'e 36 tonluk tıbbi malzeme, 8 Mart'ta Kiev'e 10 tonluk travma ve acil durum kiti, 9 ve 11 Mart'ta Poltava üzerinden Harkiv'e 10 tonluk temel sağlık ekipmanı, 12 Mart'ta Kiev'deki hastanelere 2 ventilatör ve Lviv'deki hastanelere 14 tonluk temel sağlık ekipmanı dağıtıldığı bilgisi verildi.

Ukrayna'da çatışmalar nedeniyle ortaya çıkabilecek salgınların takibi için ise DSÖ'nün Polonya'da bir takip merkezi kurduğu açıklandı.