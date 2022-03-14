Çağrı Bey kimdir kısaca hayatı nasıl öldğ? Çağrı Bey çocukları kaç tane?

TRT 1 ekranlarının tarih kokan sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam 17. bölümü ile ekrana gelecek. Diziye bu akşam Çağrı Bey damga vuracak. Tuğrul Bey'in kardeşi olan Çağrı Bey, Horasan Meliki olarak biliniyor. Babası Selçuk Bey'dir ve oğlu ise Sultan Alparslan'dır. Ülkeyi ise kardeşi Tuğrul Bey ile ortak yönetmiştir. Peki, Çağrı Bey'in kaç çocuğu vardır, nasıl öldü?

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TRT 1 ekranlarında ilgiyle takip edilen dizi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam 17. yeni bölümü ile ekrana gelecek. Tarih kokan, aksiyon sahneleri her hafta büyük beğeni toplayan dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu ve karakterleri de ilgiyle takip ediliyor.

Çağrı Bey'in toplamda 10 çocuğu dünyaya gelmiştir. Ülkenin doğusunu kendisi yönetirken batısı ile Tuğrul Bey'de idi. Tuğrul'un hiç çocuğu olmadığından Çağrı Bey'in çocuklarını benimsemiştir. Kendisinden sonra da tahta Çağrı Bey'in çocukları geçmiştir. İşte, Çağrı Bey'in hayatı...

Çağrı Bey'in hayatı kısaca:

Çağrı Bey ve Tuğrul Bey, daha Oğuz boylarının Horasan ve Harezm'in kuzeyinde bulunduğu dönemde Orta Asya bozkırlarında doğmuşlardır. Çağrı Bey diğer Türk boyları arasındaki düşmanlık ve halkın baskısı sonucunda Maveraünnehir bölgesinden Horasana göç etmiştir. Horasan o zamanlar Gazne Devleti'nin bir parçasıydı.

Tuğrul Bey ile devleti ortak yönetti ve Horasan Melikliği yaptı. Bizans'ın kaleleri olan Vaspurakan ve Ani kalelerine karşı sefer düzenleyerek büyük kazanç sağladı. 1035 yılında Gazneli hükümdarı I. Mesut üstüne yapılan seferde Mesut yenildi. Bir antlaşma yapıldıysa da buna uymayan Mesut'u Çağrı Bey yendi ve Afrâsîâb'ın kurduğu rivayet edilen Merv şehrini Çağrı Bey 1037 yılında feth ederek, iç kaleye girmiş ve atının örtüsünü yere koyup "taht gibi" üstüne oturmuştur.

1040 yılında Dandanakan Savaşı yapıldı. Çağrı Bey komutasındaki Selçuklular Gaznelileri yendiler ve böylece bu savaş Selçukluların devlet olmasında büyük rol oynadı. Çağrı Bey egemenlik alanını ikiye bölüp kardeşi ile paylaşmış, günümüz Irak'a kadar uzanan batı bölümünü Tuğrul Bey, doğu bölümünü (Horasan) de kendisi yönetmiştir. Çağrı Bey kardeşi Tuğrul Bey'le her zaman iyi ilişki kurmuşlar.

1056 yılında Bağdat'ta hüküm süren Şii Büveyhoğulları devletine son vermiş batıya doğru topraklarını genişletmiştir. Büveyhoğulları tarafından baskı altında tutulan Sunni Halifeler Selçukluları kutlamışlar. Halife Kaim, Tuğrul Bey'e Ruknu ʾd-daula (Hanedan desteği), Maliku ʾl-maschriq wa-ʾl-maghrib (Doğu'nun ve Batı'nın Hükümdarı) ve Sultan unvanını vermiştir. Öbür Türk boylarıyla akrabalıklar kurdu (Mesela oğlunu Kıpçak hükümdarının kızıyla evlendirmesi gibi.). 1059'da Tuğrul Bey'e karşı ayaklanan kuzeni İbrahim Yınal'ın ayaklanmasını bastırdı. 1060'ta hastalanarak Serahs adı verilen yerde vefat etti.

Anadolu'ya ilk defa akın yapan Türk komutanlarındandır. Mesela Bumin Kağan ve İstemi Kağan, Bilge ile Köl Tigin, daha sonraları Tuğrul Bey ve Çağrı Bey gibi.