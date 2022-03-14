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Galatasaray derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti

Galatasaray derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Kerem'in gollerinde asistler Mustafa Muhammed'den gelirken konuk ekibin tek sayısını Rıdvan Yılmaz kaydetti. Bu sonucun ardından puanını 38 yaparak 11. sıra yerleşen Galatasaray, 30. haftada Gaziantep FK deplasmanına gidecek. 45 puanla 8. sırada yer bulan Beşiktaş ise Hatayspor'u ağırlayacak.

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3. dakikada ceza sahası sağ çaprazından içeri giren Rosier'in sol ayakla vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

8. dakikada Elabdellaoui'nin soldan ortasında Mustafa Muhammed topa arka direkte kafayla vurdu, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

15. dakikada sağdan kullanılan köşe vuruşundan Ghezzal'ın ortaladığı topu ön direkte Necip Uysal arkaya çevirdi. Kaleye giden topu Kenan Karaman'dan önce Elabdellaoui müdahale ederek kornere çıkardı.

17. dakikada Berkan Kutlu'nun derinlemesine pasıyla ceza sahasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu ceza sahası dışı sol çaprazında Necip Uysal ve Rosier'den sıyrılarak şutunu çekerken kaleci Ersin topu son anda kornere çeldi.

22. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağdan ceza sahasına giren Mustafa Muhammed, Necip Uysal ve Vida'dan sıyrılarak topu içeri çevirdi. Boş pozisyonda Kerem Aktürkoğlu sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

32. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Mustafa Muhammed sağ tarafta meşin yuvarlağı Umut Meraş'tan kapıp ortasını yaparken Kerem Aktürkoğlu kafa vuruşuyla golünü attı: 2-0.

Derbinin ilk yarısı Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.

55. dakikada Rosier'in sağdan ortaladığı topa Larin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

65. dakikada soldan içeri kat eden Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Muhammed'in vuruşu Ersin'den döndü. Seken topu yeniden kapan Mustafa Muhammed'in dar açıdan kaleye gönderdiği topu Vida son anda çizgi üzerinden çıkardı.

67. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Sarı-kırmızılı oyuncunun sert şutunda Vida'nın ayak koyduğu meşin yuvarlak boşta kaldı. Mustafa Muhammed'in ceza sahası içinde sert şutunda top üstten dışarı gitti.

84. dakikada Ghezzal'ın sağdan ortaladığı topa arka direkte Rıdvan Yılmaz kafayla vururken top az farkla dışarı çıktı.

85. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Rosier'in sağdan sert ortasında Ghezzal topu tek pasla Rıdvan Yılmaz'ın önüne bıraktı. Siyah-beyazlı oyuncunun Nelsson'dan sıyrılarak sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Pena'nın bacak arasından filelere gitti: 2-1

Derbi Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Galatasaray: 2 - 1 :Beşiktaş

Stat: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Ok, Candaş Elbil

Galatasaray: Pena, Elabdellaoui (Dk. 67 Boey), Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Feghouli (Dk. 46 Cicaldau), Emre Kılınç (Dk. 68 Babel), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 81 Ömer Bayram), Mustafa Muhammed (Dk. 67 Gomis)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Vida, Umut Meraş, Atiba (Dk. 46 Josef), Can Bozdoğan, Ghezzal, Teixeira (Dk. 78 Rıdvan Yılmaz), Kenan Karaman (Dk. 39 Larin), Güven Yalçın (Dk. 39 Batshuayi)

Goller: Dk. 22 ve 32 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Dk. 85 Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 31 Atiba, Dk. 32 Ersin Destanoğlu, Dk. 32 Ghezzal, Dk. 64 Josef (Beşiktaş), Dk. 48 Cicaldau, Dk. 68 Mustafa Muhammed, Dk. 86 Ömer Bayram, Dk. 90+5 Van Aanholt (Galatasaray)

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