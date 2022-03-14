Galatasaray derbisinde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi stadı terk etti

Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin devre arasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Derbinin ilk yarısını Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile yan yana izleyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın kötü oyunu ve 2-0 geriye düşmesinin ardından stattan ayrıldı.

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Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Kerem'in gollerinde asistler Mustafa Muhammed'den gelirken konuk ekibin tek sayısını Rıdvan Yılmaz kaydetti. Bu sonucun ardından puanını 38 yaparak 11. sıra yerleşen Galatasaray, 30. haftada Gaziantep FK deplasmanına gidecek. 45 puanla 8. sırada yer bulan Beşiktaş ise Hatayspor'u ağırlayacak.

Çebi devre arası stattan ayrıldı

Yöneticileriyle birlikte Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'na gelen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbinin ilk yarısını Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile yan yana izledi. Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın kötü oyunu ve 2-0 geriye düşmesinin ardından stattan ayrıldı.