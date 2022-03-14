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Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık Mertcan Avcı tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık Mertcan Avcı tahliye edildi

MUĞLA'da Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçuna iştirakten tutuklanan katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı'nın tahliyesine karar verildi.

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MUĞLA'da Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada tutuklanan katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 'canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçuna iştirakten ağırlaştırılmış müebbet istemi ile dava açılmıştı. Hazırlanan iddianame Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi yeni delilerin iddianamede yer almadığı gerekçesiyle iddianameyi geri iade etmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamenin geri iadesine itiraz etti ve dosya Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi iddianamede gerekli delillerin bulunduğunu belirterek dosyayı tekrar 3. Ağır Ceza Mahkemesine göndererek iade kararını kaldırdı.
Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi iki dosyanın birleştirilmesine ve yeni bir delil bulunmaması nedeniyle Mertcan Avcı'nın tahliyesine karar verdi.

Mahkemenin tahliye kararında, "Sanık Mertcan Avcı'nın üzerine atılı suç yönünden dosyadaki mevcut delil durumu, daha önce mahkememizin aynı delil durumu ile sanığın tutuklanmasına ilişkin taleplerin mahkememizce reddine karar verilmiş olması, dosyada toplanması gereken sanığın etki edebileceği delil bulunmaması dikkate alındığında (itiraz yolu açık olmak üzere) tahliyesine" denildi.

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