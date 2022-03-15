Altın fiyatları düşüşte! 15 Mart gram ve çeyrek altın fiyatına bakın

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 920 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 1509 liradan alıcı buluyor. Analistler altın fiyatları için ne diyor?

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Dün, ons altın fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,35 azalışla 927,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,9 değer kaybıyla 920 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.509 lira, Cumhuriyet altını da 6.144 liradan satılıyor.

Ons altının fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,9'luk azalışla 1.933,4 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, dünya genelinde tüm zamanların en yüksek seviyelerinde seyreden enflasyon, jeopolitik gerilimler ve yaklaşan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde oynaklığın arttığını söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen müzakerelere yönelik iyimserliğin artması ve Fed'in yarınki toplantısında faiz artırımlarına başlayacağı beklentisiyle emtia fiyatlarının geri çekildiğini aktaran analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 2,17 ile Haziran 2019'dan sonraki en yüksek seviyeyi test ettiğini dile getirdi.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına dair iyimserlik artsa da henüz somut bir gelişme kaydedilmediğine dikkati çekerek, konuya ilişkin haber akışının gündemin odağında kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Bugünün veri takviminde Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi, Almanya’da ZEW Ekonomik Beklentiler Endeksi ve ABD’de Üretici Fiyat Endeksi'nin öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 doların destek, 1.960 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.