Rusya tehdidi Türkiye de tehlike altında! Uzay jansı Başkanı'nın

RUSYA Federal Uzay Ajansı, Uzay İstasyonu'nu ABD veya Avrupa'ya düşürmekle tehdit etmişti. Bugün ise Rusya Federal Uzay Ajansı Başkanı Dmitry Rogozin, uzay istasyonunun düşebileceği yerleri gösteren bir harita paylaşarak adeta gözdağı verdi. Haritada uzay istasyonunun düşebileceği yerler arasında Türkiye de var...

Abone ol

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken, Rusya'dan ise bu yaptırım kararlarına karşı ‘tehlikeli' bir açıklama gelmiş, Rus uzay ajansı Roscosmos'un başkanı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) Rusya'ya uygulanan yaptırımlar sonucunda yörüngeden çıkıp ABD veya Avrupa'ya düşebileceğini iddia etmişti.

Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos'un başkanı Dmitry Rogozin, uzay istasyonunun düşebileceği yerleri gösteren bir harita paylaştı. İngiliz Daily Express gazetesinin haberine göre, Rogozin, Rusya’nın ISS’nin düşebileceğini söylediği bölgeleri gösteren bir haritayı paylaştıktan sonra endişeler de aynı ölçüde arttı.

NASA, 2031'de faaliyet dışına almayı planlıyordu

NASA, ISS’in 2031 yılında hizmet dışı bırakılmasını planlıyordu. Ancak uzmanlar, Kremlin’in tehditlerinden sonra bu durumun çok daha erken gerçekleşebileceği konusunda endişelerini dile getirdi.

‘Putin, ISS'nin kaderini belirleyebilir' dedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’yı işgali sırasında Rusya’ya uygulanan uluslararası yaptırımların karşısında ISS’nin kaderine karar verebileceği belirtiliyor.

Rogozin tarafından Telegram’dan paylaşılan haritada, Rusya ve kuzey Avrupa ülkelerinin yanı sıra Kanada risksiz bölgelerde yer alıyor. Paylaşılan haritada Türkiye’nin de riskli bölgede yer aldığı görülüyor. Rogozin tarafından yayımlanan mesajda, Batılı ülkelere, Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımları yeniden gözden geçirmeleri çağrısında bulunulurken, ‘ISS’nın iki bileşeni olan “Zarya” ve “Zvezda” motorlardan ayrılabilir. NASA’ya defalarca mektup gönderip yaptırımların geri alınmasını istedim. Eğer bu talepler ciddiye alınmazsa 500 tonluk uzay istasyonu haritadaki herhangi bir bölgeye düşebilir” ifadeleri kullanıldı.

ABD'ye gözdağı verdi

Roscomos başkanı, Rusya’ya uygulanan yaptırımları “yasadışı” olarak nitelendirdi ve ISS’ye hizmet veren Rus araçlarının operasyonlarını kesintiye uğratacağını söyledi.

Rogozin, Rusların, ‘Amerikan kesiminin yaşam destek sistemlerinin çoğaltılmasını sağladığı’nı da vurgulayarak ABD’ye gözdağı verdi.

Sözcü'nün aktardığı bilgiye göre; Rogozin, tehditlerini gerçekleştirirse, uzaydaki ABD’li astronotların oksijen elde etmesini sağlayan, karbondioksitleri sistemden uzaklaştıran araçlar devre dışı kalabilir.

Rusya, ABD’nin dünya ile iletişiminde de önemli bir rol oynadığını hatırlattı.

Dünya’nın 248 mil üzerinde yörüngede dönen ISS, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Avrupa ve Kanada arasında ortak bir program olarak hayata geçirilirken, Uzay İstasyonu’nun ilk bölümü 1998 yılında yörüngeye oturmuştu.