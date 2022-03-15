İŞKUR iş ilanları 2022 İŞKUR profili nasıl oluşturulur?

İŞKUR memur alımı ve personel alımı ilanları güncel olarak her gün kurum resmi internet sitesi üzerinden duyurulmaya devam ediyor. İlanlar arasında KPSS şartı gerektirenler olduğu gibi, KPSS şartsız ilanlar da yer alıyor. Peki İŞKUR üzerinden iş başvuru yapmak için İŞKUR 2022 profili nasıl oluşturulur?

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Her gün binlerce vatandaş tarafından ziyaret edilen İŞKUR, iş imkanı farklı iş kollarında iş imkanı sunuyor. İŞKUR personel alımı ilanlarında, başvuru şartları ve aranan nitelikler gibi detaylar da paylaşılıyor. İşte, en az ilkokul mezunu, 5000 TL'den başlayan maaşla, KPSS şartlı ve şartsız güncel 2022 İŞKUR personel, memur alımı ilanları ve detaylar..

İŞKUR personel alımı yapıyor:

Çeşitli kurumlarda ve farklı meslek alanlarında gerçekleştirilecek personel alımında, yaş, ikamet, öğrenim, sertifika gibi aranan şartlar da değişiklik göstermektedir.

İlgili alımlarda farklı kamu kurumları ilan açmış olmakla birlikte çok farklı pozisyonlarda alımlar gerçekleştirilecektir. Bazı ilanlarda adaylardan en az 60 KPSS puanı almış olma şartı istenirken ilanlar kurumlara göre farklılık göstermektedir.

İş arayan vatandaşlar, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlaması ve İŞKUR'a giriş yapması gerekiyor. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için 'İstihdam' ekranında açık iş ilanı aramak için;

• Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin

• Çalışma yeri bilginizi girin.

• Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.

• İşyeri seçin.

• Engelli veya vardiya gibi özel durum varsa seçimlerinizi yapın.

• İşyeri unvanını girin.

• Son olarak en altta sağda bulunan 'Ara' seçeneğine tıklayın.

Bu adımlarla size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercihinize göre başvurularınızı hemen gerçekleştirebilirsiniz.



İŞKUR profili nasıl oluşturulur:

İŞKUR profil oluşturma işlemleri için İşkur'un resmi internet sitesine giriş yapmak ya da İşkur merkezlerine başvurmak gerekmektedir. İşkur'a kayıt olarak meslek ve eğitim özelliklerine göre en uygun işi bulmak mümkündür.

İşkur profili oluşturmak için izlenmesi gereken adımlar:

Online olarak İşkur profili oluşturmak için İşkur'un resmi internet sitesi olan iskur.gov.tr adresine giriş yapılması gerekmektedir.

Siteye giriş yapılmasının ardından sayfanın sol tarafında bulunan internet şubesi alanına tıklanması gerekmektedir.

Bu alan üzerinden İşkur E-Devlet şubesine tıklanması gerekmektedir. Bu alan üzerinden kayıt sayfası açılmaktadır.

Bu sayfa üzerinden sayfanın sol tarafında bulunan İş Arayan bölümüne tıklamak ve oradan da Üye Ol kısmına tıklamak gerekmektedir.

İş arayan için üyelik bilgilerini girdikten sonra sayfada yer alan üyelik sözleşmesini okumak ve kabul etmek gerekmektedir.

Daha sonra kimlik bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde girilmelidir.

İŞKUR kayıt belgesi için gerekli evraklar nelerdir:

İŞKUR kayıt belgesinin alınabilmesi için İŞKUR İş Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru yapacak kişiden istenenler ise,

İŞKUR'a yalnızca T.C. vatandaşları kayıt yapabilmektedir. Başvuru yapan vatandaşların 14 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Reşit olan vatandaşların askerlik ile ilişiğinin kesilmiş olması gerekmektedir. Bu şartları karşılayan vatandaşlar İŞKUR'a kayıt olabilirler. Vatandaşın herhangi bir eğitim durumu veya çalışmışlığı yoksa, İŞKUR tarafından düzenlenen meslek edindirme kurslarına gitmesi gerekmektedir. İş arayan kayıt belgesini İŞKUR'dan alınmış olması gerekmektedir.



İşverenler nasıl İŞKUR profili oluşturur:

İşverenlerin İŞKUR profili oluşturması özellikle talep ettiği kriterleri karşılayan işçiler bulması için önemlidir.

İşverenlerin İŞKUR üzerinde profil açması için izlemesi gereken adımlar:

İşverenlerin esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapması gerekmektedir. Bu alan üzerinden sayfanın üst sağ köşesinde bulunan üye olma sekmesine tıklanması gerekmektedir.