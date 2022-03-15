Ali Babacan’a büyük şok! En yakınındaki isim Birol Aydemir DEVA Partisi'nden istifa etti

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir partisinden istifa etti. Aydemir açıklamasında "Umarım hem DEVA Partisi hem de ülkemiz siyasi ortamı hedeflediğimiz liyakatın öncelendiği bir yönetim anlayışına kavuşur." ifadelerine yer verdi.

Abone ol

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve TÜİK eski başkanı Birol Aydemir partisinden istifa etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydemir, aylardır DEVA Partisi’nin kuruluş ilke ve değerlerini, program ve tüzüğünü, yönetim felsefesi ve uygulamalarını tekrar gözden geçirdiğini belirtti. Aydemir, “Geldiğimiz noktada parti yönetimine ilişkin bazı uygulamaların partilerin anayasası olan tüzüğümüz çerçevesinde vücut bulan ilke ve değerlerimizle uyuşmadığını ve bu durumun parti yönetiminde dikkate değer bir rahatsızlığa yol açmadığını üzülerek müşahede ettim” dedi.

Açıklamasında Aydemir “Ben, hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de samimiyet, dürüstlük ve tutarlılığın temel alınması gerektiğine inanıyorum. Ben DEVA Partisi'nin sadece diğer partilere değil, siyasi sistem ve işleyişine de alternatif olması gerektiğini her zaman dile getirdim. Şimdiye kadar yaşanan sürecin benim söylem ve beklentilerime uygun olmadığı gibi partinin kuruluş amacına ve felsefesine de uygun olmadığını düşünüyorum. DEVA'nın parti programını yazanlardan biri olarak ancak ortak akıl ve istişareye dayanan kural bazlı, adil, şeffaf ve liyakatın öncelendiği bir yönetim şeklinin başarı getirebileceğine inandım." ifadelerini kullandı.







"Başarılı olunacağına inanmadığımı da ifade etmekte yarar görüyorum"

"30 yıllık meslek hayatım boyunca da bu çerçevede hareket ettim" diyen Aydemir "Sistemsel yapının tesisini ve kurumsallaşmayı savundum. Ancak, DEVA Partisi kurulduğundan bu yana, parti yönetimi ve siyaset yapma anlayışımıza bunları maalesef yeterince yansıtamadığımızı düşünüyorum. Bu ilke ve prensipler yeterince sahiplenilmeden adil bir yönetim sergileneceğine ve başarılı olunacağına inanmadığımı da ifade etmekte yarar görüyorum. Söz konusu ilke ve prensiplerin, gereğince hayata geçirilememesinin hayal kırıklığını daha fazla yaşamamak adına, 11 Mart 2022 itibarıyla DEVA Partisi'ndeki görevlerimden istifa etmiş bulunmaktayım. Umarım hem DEVA Partisi hem de ülkemiz siyasi ortamı hedeflediğimiz kural bazlı, adil, şeffaf ve liyakatın öncelendiği bir yönetim anlayışına kavuşur. Herkese sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum. Saygı sevgilerimle.” dedi.