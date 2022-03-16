Bugün saat 17:00'ye dikkat! Dinçer Güner Hande Kazanova'dan burç yorumları...
Astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova, Murat İpek Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burç yorumlarını yazdı.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner salı günüyle ilgili burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Salı Tüm gün Aslan burcunda seyahat etmeye devam edecek. Kendimizi göstermek, ortaya koymak çok daha kolay olacaktır.
Egolar ön planda olacak; ‘ben’ duygusuna yenik düşersek sıkıntılar oluşur aman dikkat! Kendimizden her konuda emin olabiliriz ama geri adım atılması gereken anlarda kendimizi frenlemeyi bilmeliyiz.
Plan veya organizasyon yapmamızı gerektirecek koşullar oluşabilir. Bugün lükse olan düşkünlüğümüz de had safhada olabilir, alışveriş ihtiyacımız artabilir.
Saç bakımı yaptırmak, kuaföre gitmek, konserlere, davetlere katılmak ve parti yapmak için süper bir gün!